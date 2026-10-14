Hà Nội được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026

Chiều 14/10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026. Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất, tạo ra giá trị rõ ràng cho nền kinh tế.

Theo Ban Tổ chức, năm 2026, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở cả 5 hạng mục. Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.

Các tổ chức, sản phẩm, giải pháp và cá nhân được tôn vinh ở 5 hạng mục giải thưởng, bao gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Tôn vinh cá nhân.

Tại hạng mục "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc" là hệ sinh thái iHanoi và HanoiWork của UBND Thành phố Hà Nội.

Việc iHanoi và HanoiWork được vinh danh cho thấy vai trò của các nền tảng số trong thúc đẩy tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ nâng cao hiệu quả xử lý công việc trong cơ quan nhà nước.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang nhận giải thưởng tại hạng mục "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc".

Theo Ban tổ chức, chính quyền Thành phố Hà Nội triển khai hệ sinh thái số quy mô lớn với ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi, giúp người dân và doanh nghiệp tương tác trực tuyến với chính quyền, sử dụng các tiện ích đô thị trên điện thoại.

Nền tảng không gian làm việc số hợp nhất HanoiWork triển khai tại 180 đơn vị, với 84.000 tài khoản, giúp giảm thời gian chờ một số thủ tục từ 1 đến 2 giờ còn 15 phút.

Trước đó, trong khuôn khổ giải thưởng Better Choice Awards 2026, ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) đã dẫn đầu tại danh mục Better list "Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt".

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng cho biết, với thông điệp "Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số", Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam không chỉ tôn vinh những gì mới về công nghệ, mà cao hơn là tôn vinh công nghệ ấy đã giúp ích gì cho con người, xã hội; không chỉ ghi nhận những thành tựu đã đạt được, mà còn khuyến khích những sáng kiến có khả năng mở ra tương lai.