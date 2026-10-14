Cà Mau rà soát, hoàn thiện phần mềm KPI sau 3 tháng thí điểm

Theo báo cáo, phần mềm KPI được triển khai thí điểm tại 6 cơ quan, đơn vị với 3 giải pháp khác nhau do VNPT, Viettel và Công ty Cổ phần NOTE Việt Nam cung cấp.

Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện giao, nhận và theo dõi nhiệm vụ, cập nhật kết quả thực hiện; đồng thời bước đầu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức trên phần mềm. Tuy nhiên, mức độ khai thác, sử dụng phần mềm có xu hướng giảm trong tháng 9 do phát sinh một số vướng mắc khi vận hành song song với hệ thống iOffice.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đánh giá tình hình triển khai thí điểm phần mềm KPI sau 3 tháng sử dụng.

Qua đánh giá theo bộ tiêu chí gồm 49 nội dung, các giải pháp đều đạt điểm số cao về an toàn thông tin và hỗ trợ kỹ thuật. Tuy nhiên, một số hạn chế về giao diện, thao tác sử dụng, kết nối dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cần tiếp tục được khắc phục.

Sau 3 tháng triển khai thí điểm, các cơ quan, đơn vị ghi nhận một số khó khăn như: công chức phải thao tác thủ công, cập nhật trùng lặp nhiệm vụ trên cả iOffice và phần mềm KPI, gây mất thời gian; tốc độ đồng bộ dữ liệu từ iOffice còn chậm, chưa ổn định; danh mục sản phẩm quy đổi chưa bao quát đầy đủ các nhiệm vụ thực tế; quy trình đánh giá ở một số giải pháp chưa hoàn toàn phù hợp với thực tiễn.

Ông Huỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số, báo cáo đánh giá kết quả triển khai thí điểm phần mềm KPI sau 3 tháng sử dụng.

Tại cuộc họp, các đại biểu kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương sử dụng một giải pháp phần mềm KPI dùng chung trên toàn tỉnh trong giai đoạn tới, nhằm tránh lãng phí thời gian, đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổng hợp dữ liệu cấp tỉnh. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần khẩn trương chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện việc liên thông dữ liệu với hệ thống iOffice, đẩy mạnh tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ, công chức.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Phương Bắc phát biểu tại cuộc họp.

Qua trao đổi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Phương Bắc đề nghị, tổ triển khai phần mềm KPI tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và hoàn thiện báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.