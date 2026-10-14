Hai bài học về cách báo chí tiếp cận khán độc giả trẻ

Sau sự kiện, bà Kerstin Hasse, người phụ trách Sáng kiến Khán giả Trẻ của INMA, đã tổng hợp những bài học nổi bật mà bà cho rằng sẽ định hướng công việc trong những tháng tới.

Nhà sáng tạo nội dung trở thành một phần của tòa soạn

Một năm trước, nhà sáng tạo nội dung vẫn chủ yếu là chủ đề được giới truyền thông bàn luận bên lề các sự kiện. Tại Tuần lễ Đổi mới Truyền thông năm nay, họ đã xuất hiện ngay trên sân khấu chính, cho thấy vị trí ngày càng rõ nét trong hoạt động báo chí.

Trong bài phát biểu khai mạc, Giám đốc điều hành INMA Earl Wilkinson đề cập đến sự thay đổi trong cách công chúng đặt niềm tin. Thay vì chỉ tin vào những tổ chức hay cấp quản lý, ngày càng nhiều người tìm đến các cá nhân mà họ biết và cảm thấy gần gũi.

Theo Báo cáo Tin tức Kỹ thuật số của Viện Reuters, 27% người dân trên toàn cầu tiếp nhận tin tức từ các nhà sáng tạo nội dung mỗi tuần. Ông Mathias Döpfner, Giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông Axel Springer (Đức), cũng từng bày tỏ tham vọng đưa công ty trở thành một nền tảng dành cho nhà sáng tạo nội dung trong vòng 5 năm.

Jonas Lips, nhà báo của kênh HLN tại Bỉ, chia sẻ rằng anh cùng đồng nghiệp sản xuất video tin tức theo chiều dọc, đăng tải thường xuyên với những gương mặt quen thuộc. Cách làm này giúp khán giả trẻ nhận diện người đưa tin và hình thành mối liên hệ với họ.

Theo Jonas, để đạt được vị trí hiện tại, anh cần thời gian xây dựng quan hệ với đồng nghiệp và chứng minh vai trò của mình trong tòa soạn. Sự tin tưởng và ủng hộ từ cấp quản lý là yếu tố quan trọng giúp mô hình phát triển.

Dù vậy, việc xuất hiện trước công chúng cũng kéo theo những rủi ro. Jonas kể rằng đôi khi có người trẻ chờ anh bên ngoài căn hộ. Với Kerstin, câu chuyện này cho thấy việc bảo vệ nhà sáng tạo nội dung cần trở thành một phần trong chiến lược phát triển khán giả trẻ, thay vì chỉ tập trung vào sản xuất và phân phối nội dung.

Báo chí cần thay đổi cách tiếp cận để chinh phục khán giả trẻ và xây dựng cộng đồng trung thành. Ảnh: Unsplash

Xây dựng cộng đồng thay vì chỉ thu hút lượt đọc

Kerstin cho rằng không nên kỳ vọng khán giả trẻ sẽ trở thành những độc giả đọc báo thường xuyên theo cách của thế hệ cha mẹ họ. Điều đó không có nghĩa người trẻ không muốn gắn bó với báo chí, mà họ có thể thể hiện sự quan tâm bằng cách nghe podcast, xem video, tham gia bình luận hoặc dự các sự kiện do cơ quan báo chí tổ chức.

Toronto Star là một ví dụ về việc phát triển tương tác với độc giả. Sau khi mở lại khu vực bình luận từng có nhiều nội dung độc hại, tờ báo ghi nhận độc giả ở lại lâu hơn và có xu hướng đăng ký trả phí cao hơn.

Trong khi đó, những độc giả trung thành nhất của B-Side sẵn sàng mua vé tham dự các bữa tối do bản tin tổ chức. The Economist cũng phát triển các định dạng video, âm thanh và trò chơi, mở rộng cách công chúng tiếp cận nội dung bên cạnh những bài viết dài truyền thống.

Những trường hợp này gợi ý rằng sự gắn bó với báo chí không nhất thiết phải được đo bằng tần suất đọc bài viết hoặc số lần truy cập website. Mức độ tương tác, sự tham gia vào cộng đồng và sẵn sàng chi tiền cho những trải nghiệm có giá trị cũng có thể phản ánh mối quan hệ bền chặt giữa độc giả với một thương hiệu truyền thông.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng đối với các tòa soạn không chỉ là làm thế nào để biến người trẻ thành độc giả thường xuyên. Các đơn vị cần xác định một người hâm mộ trung thành của thương hiệu báo chí là ai, họ quan tâm đến điều gì và điều gì khiến họ sẵn sàng trả tiền, tham gia sự kiện hoặc tiếp tục gắn bó.

Đối với khán giả trẻ, tương lai của báo chí có thể không chỉ nằm ở việc đưa họ đến website, mà còn ở khả năng xây dựng những cộng đồng nơi họ tìm thấy thông tin hữu ích, những gương mặt đáng tin cậy và lý do để quay trở lại.