Không chỉ trợ lý AI của Meta 'tỏ vẻ' dễ thương

Nếu trước đây, chatbot AI thường xuất hiện dưới dạng khung hội thoại đơn giản, các sản phẩm mới dần đưa nhân vật đáng yêu vào trải nghiệm tương tác. Những sinh vật có đôi mắt to, thân hình tròn trịa hay màu sắc sặc sỡ giúp AI bớt xa cách, thậm chí giống một người bạn đồng hành. Xu hướng này được gọi là “cutewashing”, ghép giữa “cute” (đáng yêu) và “whitewashing” (tẩy trắng), theo Fast Company. Các hãng công nghệ sử dụng diện mạo dễ thương để tạo thiện cảm với những AI agent (tác nhân AI) ngày càng có khả năng tự xử lý công việc. Dưới đây là những trợ lý AI đáng chú ý trong làn sóng trên. Ảnh: Bloomberg.

Meta Muse - “Quái vật bông” mang tên Jolly: Linh vật Jolly của Meta có thân hình tròn trịa, bộ lông mềm mại, má hồng và đôi mắt lớn. Tạo hình này khiến nhiều người liên tưởng đến Labubu, thú nhồi bông Squishmallow hay robot Baymax trong phim hoạt hình Big Hero 6. Theo Vogue Business, Muse là trợ lý AI cá nhân có thể kết nối với email, lịch, Instagram, Facebook, tìm kiếm trên web và thực hiện một số giao dịch thay mặt người dùng. Meta còn giới thiệu Muse Charm, phụ kiện dạng móc khóa mang gương mặt Jolly, có thể kích hoạt bằng cảm biến vân tay để bắt đầu trò chuyện với AI. Thiết kế biến trợ lý ảo thành vật dụng có thể mang theo. Ảnh: Bloomberg.

OpenAI dots - Những khối màu như nhân vật hoạt hình: Nếu Jolly giống một món đồ chơi nhồi bông, dots của OpenAI lại mang dáng dấp những nhân vật hoạt hình nhiều màu sắc. Các AI agent này có hình dạng gợi liên tưởng đến nhân vật trong phim Pixar. Vogue Business mô tả chúng là những hình khối phồng, có thể đeo kính râm và đội mũ beret. OpenAI giới thiệu dots vào ngày 29/9, kết hợp năng lực xử lý tác vụ với tạo hình dễ thương. Điểm đáng chú ý là sự tương phản giữa vẻ ngoài vui nhộn và khả năng hành động của hệ thống. Ảnh: The Guardian.

Grok Bot - Những hình khối có đôi mắt lớn: Ngày 11/8, xAI giới thiệu Grok Bot, hệ thống AI agent được thiết kế để tự thực hiện công việc ngay cả khi máy tính của người dùng đã đóng. Theo công ty, các bot có máy tính riêng, có thể xử lý nhiệm vụ xuyên suốt và yêu cầu người dùng phê duyệt khi cần thiết. Về diện mạo, chúng được mô tả là những hình khối có đôi mắt lớn, tròn như quả cầu. Thay vì đại diện cho một hệ thống phần mềm trừu tượng, các agent được gắn với hình ảnh giống nhân vật, tạo cảm giác gần gũi và dễ nhận diện. Ảnh: xAI.

Genspark - Linh vật tôm hùm bông: Trong bài viết về làn sóng linh vật AI, Business Insider nhắc đến Genspark với hình tượng tôm hùm mềm mại, gợi cảm giác như món đồ chơi nhồi bông. Khác với chatbot chỉ có biểu tượng hình học hoặc giao diện văn bản, hình tượng dạng sinh vật giúp sản phẩm công nghệ trở nên dễ nhận biết hơn. Tuy nhiên, tạo hình tôm hùm không đồng nghĩa với việc hệ thống được vận hành thông qua một nhân vật hoạt hình hay thú cưng điện tử. Ảnh: Genspark.

Microsoft Copilot Mico - Trợ lý ảo biết biểu cảm: Microsoft giới thiệu Mico vào tháng 10/2025 như một nhân vật hoạt hình cho Copilot. Theo hãng, nhân vật có thể biểu cảm, tùy chỉnh và thay đổi màu sắc dựa trên tương tác với người dùng. Mico được thiết kế để phản ứng trong các cuộc trò chuyện bằng giọng nói, giúp trải nghiệm có thêm tín hiệu hình ảnh thay vì chỉ dựa vào âm thanh hoặc văn bản. Microsoft mô tả đây là cách khiến Copilot trở nên ấm áp và dễ gần hơn. Ảnh: SOPA Images.

Điểm chung của những sản phẩm trên là khả năng biến hệ thống khó hình dung thành thứ có hình dạng, biểu cảm và tính cách. Joshua Paul Dale, giáo sư tại Đại học Chuo (Nhật Bản), người nghiên cứu về sức hấp dẫn của sự dễ thương, chia sẻ với Fast Company rằng những đặc điểm như đôi mắt lớn hay hình dáng tròn trịa có thể tạo ra phản ứng mang tính xã hội. Người dùng thường thích tiếp cận những thứ đáng yêu và dễ bỏ qua sai sót của chúng. Ảnh: Andrej Sokolow.