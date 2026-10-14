Israel giới thiệu hệ thống đánh chặn UAV không sử dụng đầu đạn nổ

Công nghệ này được kỳ vọng mở rộng khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ UAV giá rẻ đang ngày càng phổ biến trên chiến trường hiện đại.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, hệ thống HawkGuard được IAI lần đầu công bố tại Triển lãm thường niên của Hiệp hội Lục quân Mỹ (AUSA) năm 2026 ở Washington. Hệ thống được thiết kế để phát hiện, theo dõi và đánh chặn UAV đối phương cùng các mục tiêu bay tầm thấp bằng phương thức va chạm trực tiếp.

HawkGuard kết hợp radar, cảm biến quang điện tử và hệ thống chỉ huy, điều khiển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nhận diện các mối đe dọa và điều động UAV đánh chặn. Thay vì phóng tên lửa hoặc sử dụng đầu đạn chứa thuốc nổ, UAV đánh chặn sẽ lao trực tiếp vào mục tiêu để vô hiệu hóa, qua đó hạn chế những tác động từ sóng xung kích và mảnh văng của vũ khí nổ.

IAI cho biết HawkGuard đã hoàn thành một loạt thử nghiệm, trong đó hệ thống phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa thành công nhiều mối đe dọa từ UAV. Tuy nhiên, tập đoàn chưa công bố cụ thể chủng loại mục tiêu, số lần đánh chặn cũng như thời điểm hệ thống có thể được đưa vào sử dụng thực tế.

Một trong những đặc điểm nổi bật của HawkGuard là thiết kế nhỏ gọn theo cấu trúc mô-đun, cho phép lắp đặt trên xe bọc thép và các phương tiện cơ động khác. Hệ thống cũng có thể được triển khai để bảo vệ căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng chiến lược và các công trình ngoài khơi.

Theo IAI, HawkGuard được phát triển để tích hợp vào mạng lưới phòng thủ chống UAV nhiều lớp của tập đoàn, kết hợp các công nghệ phát hiện, nhận dạng, tác chiến điện tử, chỉ huy và đánh chặn. Cấu trúc này cho phép lực lượng vận hành lựa chọn và phối hợp các phương tiện phòng thủ phù hợp với từng loại mục tiêu và điều kiện tác chiến.

Với phương thức đánh chặn bằng va chạm trực tiếp, HawkGuard phản ánh xu hướng phát triển các giải pháp phòng thủ chuyên biệt nhằm giảm chi phí ứng phó với UAV, đồng thời hạn chế nguy cơ gây thiệt hại ngoài ý muốn khi triển khai tại những khu vực tập trung đông người hoặc công trình quan trọng.