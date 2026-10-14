Máy bay không người lái 'gánh' việc khó ở Điện Biên

Trong khuôn khổ hội thảo, sáng cùng ngày, tại Quảng trường 7/5 và Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên diễn ra chương trình trình diễn UAV, triển lãm và trải nghiệm công nghệ kinh tế tầm thấp.

Dự chương trình có ông Nguyễn Văn Đoạt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp công nghệ.

Các đại biểu tham quan triển lãm công nghệ kinh tế tầm thấp.

Theo đó, chương trình trình diễn, tập trung giới thiệu khả năng ứng dụng UAV trong sản xuất và đời sống, với các nội dung như trình diễn đội hình UAV; ứng dụng thiết bị bay trong phun thuốc bảo vệ thực vật, phun phân bón lá, rải phân bón, gieo sạ và hỗ trợ quản lý đồng ruộng; trình diễn UAV vận tải hạng nặng, mô phỏng vận chuyển hàng hóa thiết yếu, tiếp tế logistics và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn tại những khu vực địa hình phức tạp, vùng sâu, vùng xa hoặc bị chia cắt do thiên tai...

Trình diễn UAV ứng dụng trong cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh hoạt động trình diễn, triển lãm công nghệ kinh tế tầm thấp, với 7 gian hàng của 7 đơn vị, doanh nghiệp công nghệ. Các sản phẩm, giải pháp được giới thiệu giúp đại biểu và người dân tiếp cận trực tiếp những ứng dụng công nghệ mới, qua đó tìm hiểu khả năng đưa UAV vào phục vụ sản xuất, vận chuyển và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo định hướng của tỉnh Điện Biên, phát triển kinh tế tầm thấp có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương miền núi, biên giới với địa hình chia cắt, giao thông đến nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

Do đó, việc ứng dụng UAV được kỳ vọng góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển nông sản, vật tư y tế và hàng hóa thiết yếu; hỗ trợ quản lý đất đai, tài nguyên rừng, giám sát mùa vụ, lập bản đồ số và cảnh báo thiên tai.

Hội thảo “Kinh tế tầm thấp - Động lực mới cho chuyển đổi xanh, thông minh, bền vững” là diễn đàn để cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi về cơ chế, chính sách, giải pháp công nghệ và khả năng hợp tác đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt nhấn mạnh: Điện Biên mong muốn tăng cường hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và thu hút doanh nghiệp đầu tư, từng bước làm chủ chuỗi giá trị công nghệ, hướng tới phát triển các sản phẩm UAV chuyên dụng “Make in Điện Biên”, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh, thông minh và bền vững.

Trong khuôn khổ Hội thảo đã diễn ra lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên và Viện Kinh tế phát triển và Quy hoạch.

Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên và Viện Kinh tế phát triển và Quy hoạch.

Tại hội thảo, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết đang hướng tới từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế tầm thấp, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ,... xác định phải gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn bay, an toàn dữ liệu và tuân thủ quy định pháp luật.

Qua đó, việc lựa chọn mô hình thử nghiệm phù hợp, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo sẽ góp phần khai thác lợi thế địa phương, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

Ứng dụng thiết bị bay trong phun thuốc bảo vệ thực vật, phun phân bón lá, rải phân bón.

Trước đó, UBND tỉnh Điện Biên đã triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số phát triển kinh tế tầm thấp sử dụng UAV. Và theo đề án, tỉnh đặt mục tiêu thực hiện khoảng 6.000 chuyến bay thử nghiệm, phấn đấu tỷ lệ chuyến bay an toàn đạt trên 99%, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, logistics, y tế và đo đạc bản đồ số.

UBND tỉnh Điện Biên đã triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) phát triển kinh tế tầm thấp sử dụng UAV.

Thực tế bước đầu tại xã Mường Ảng cho thấy tiềm năng vận chuyển nông sản bằng UAV. Trong tháng 9/2026, hoạt động vận chuyển hàng hóa đã thực hiện 118 chuyến bay, với khối lượng mỗi chuyến từ 35,4kg đến 50kg tại các khu vực được cấp phép.

Kết quả này tạo cơ sở để tỉnh tiếp tục đánh giá hiệu quả vận hành, khả năng ứng dụng công nghệ và những điều kiện cần thiết để mở rộng mô hình.