Samsung cùng Google bắt tay tái cấu trúc One UI thành Galaxy OS trên dòng máy Galaxy S28

Samsung đang lên kế hoạch triển khai một cuộc cải tổ toàn diện đối với nền tảng phần mềm di động, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ giao diện One UI quen thuộc sang hệ điều hành mới mang tên Galaxy OS. Dự án này được thực hiện với sự hợp tác kỹ thuật sâu rộng cùng Google, nhằm đưa trí tuệ nhân tạo vào thẳng tầng kiến trúc lõi của hệ thống và dự kiến chính thức ra mắt cùng dòng thiết bị cao cấp Galaxy S28.

Tái cấu trúc nền tảng và bước ngoặt 10 năm của One UI

Dự án nâng cấp quy mô lớn hiện đang được thảo luận nội bộ dưới hai định danh là One UI 10 hoặc Galaxy OS. Thời điểm trình làng dự kiến sẽ trùng khớp với cột mốc kỷ niệm tròn một thập kỷ phát triển của giao diện One UI. Việc thực hiện một cuộc cải tổ mang tính nền tảng vào thời điểm này được xem là bước đi chiến lược nhằm tái định hình toàn bộ trải nghiệm người dùng trên hệ sinh thái thiết bị di động của thương hiệu Hàn Quốc.

Trải qua hơn 7 năm phát triển liên tục, One UI đã trở thành một giao diện hoàn thiện với hệ thống tính năng vô cùng phong phú và khả năng tùy biến sâu. Tuy nhiên, mật độ tính năng ngày càng dày đặc cũng khiến nền tảng này đối mặt với tình trạng chật chội và phức tạp hóa trong quá trình tương tác thực tế. Sự ra đời của Galaxy OS được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán tối ưu hóa cấu trúc hệ thống, tinh giản luồng vận hành và làm mới không gian hiển thị trực quan.

Giao diện người dùng tiếp theo của Samsung sẽ có tên Galaxy OS?

Kiến trúc AI tích hợp sâu và sự hợp tác chiến lược cùng Google

Theo nguồn tin rò rỉ từ giới công nghệ, trọng tâm của Galaxy OS nằm ở mối liên kết chặt chẽ giữa Samsung và Google nhằm can thiệp trực tiếp vào kiến trúc cấp thấp của hệ điều hành. Thay vì phát triển trí tuệ nhân tạo dưới dạng các ứng dụng hay công cụ phụ trợ độc lập, hai ông lớn công nghệ hướng đến mục tiêu đan xen khả năng xử lý thông minh trực tiếp vào các luồng vận hành cơ bản của hệ thống.

Galaxy OS sẽ được phát triển sâu cùng Google

Đáng chú ý, lộ trình phát triển phần mềm mới còn mở đường cho mô hình dịch vụ thông minh hai chiều. Hệ thống dự kiến duy trì các công cụ trí tuệ nhân tạo nền tảng chạy trực tiếp trên thiết bị hoàn toàn miễn phí, đồng thời tích hợp thêm các dịch vụ nâng cao từ bên thứ ba theo dạng tùy chọn đăng ký trả phí, đáp ứng các nhu cầu xử lý chuyên sâu của từng nhóm người dùng riêng biệt.

Định hình hệ sinh thái Galaxy AI trên thế hệ Galaxy S28

Hệ thống Galaxy AI ở thời điểm hiện tại đã bao phủ nhiều tác vụ then chốt như hỗ trợ biên tập văn bản, xử lý đồ họa, phiên dịch trực tiếp đa ngôn ngữ và phân tích ngữ cảnh người dùng. Với sự hỗ trợ từ nền tảng Galaxy OS mới, các tác vụ này hứa hẹn sẽ đạt độ trễ thấp hơn nhờ được tối ưu trực tiếp từ tầng lõi thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các lớp trung gian.

Galaxy OS hứa hẹn mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời

Mặc dù các kế hoạch chi tiết vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nội bộ và chưa có phát ngôn xác nhận từ Samsung, những dữ liệu hiện tại đã phác họa rõ định hướng tương lai của hãng. Thế hệ Galaxy S28 ra mắt trong vài năm tới nhiều khả năng sẽ là cột mốc khởi đầu cho một hệ sinh thái phần mềm tinh gọn, lấy trí tuệ nhân tạo làm cốt lõi vận hành chính.