Tấp nập đi Nga

Nghe tin Nga miễn thị thực (visa) cho công dân Việt Nam, Phương Thảo (31 tuổi, Hà Nội) hào hứng lên kế hoạch săn cực quang. Cuối năm 2025, cô từng có 2 tuần du lịch Nga tự túc. Trong lần đầu đến xứ sở bạch dương, du khách chủ yếu tham quan Moscow và Saint Petersburg, dành thời gian tìm hiểu các bảo tàng, kiến trúc và trải nghiệm giao thông công cộng.

"Kế hoạch sắp tới của tôi là đến Murmansk, thành phố ở vùng cực Bắc nổi tiếng với hoạt động ngắm cực quang", Phương Thảo nói với Tri Thức - Znews.

Ngày 12/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 15/10/2027. Người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam được nhập cảnh và lưu trú tại Nga tối đa 30 ngày.

Tour Nga bắt đầu sôi động

Chính sách mới được kỳ vọng thu hút thêm khách Việt đến Nga, nhất là những người đã có ý định du lịch nhưng còn cân nhắc thủ tục, trong bối cảnh lượng khách Việt đến quốc gia này đạt khoảng 15.000 lượt mỗi năm.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice Travel, đánh giá miễn visa giúp giảm bớt thủ tục, chi phí và những bất định trong quá trình chuẩn bị chuyến đi. Chính sách cũng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp thị sản phẩm và phục vụ nhóm khách quyết định tương đối sát ngày khởi hành.

Tuy nhiên, lượng khách tìm hiểu thông tin chưa đồng nghĩa với số người thực sự đặt tour. Quyết định "xuống tiền" còn phụ thuộc vào tổng ngân sách, lịch bay, thời gian nghỉ và mức độ an tâm về hành trình. Chính sách mới chỉ có hiệu lực từ ngày 15/10, nên chưa đủ cơ sở để đánh giá mức tăng trưởng thực tế.

Khách Việt check-in tại cung điện mùa đông ở Saint Petersburg giữa khung cảnh tuyết trắng xóa cuối năm 2025. Ảnh: Trần Phương Thảo.

Trong khi đó, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour, cho hay lượng khách liên hệ tìm hiểu và có nhu cầu đặt tour Nga trong tháng qua tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Chính sách miễn visa được công bố đúng thời điểm mùa thu vàng, giai đoạn Nga có cảnh sắc hấp dẫn, giúp tháo gỡ một trong những rào cản tâm lý của khách là thủ tục hồ sơ", bà Thu nói với Tri Thức - Znews.

Để đáp ứng nhu cầu, doanh nghiệp đang xem xét tăng tần suất mở thêm 1-2 đoàn mỗi tháng. Nhóm trung niên và người nghỉ hưu có tiềm lực tài chính tốt hiện chiếm khoảng 65-70% tệp khách chủ lực. Nhiều người từng học tập, làm việc tại Liên Xô cũ hoặc có tình cảm với văn hóa Nga.

Khoảng 30% khách còn lại là người trẻ và nhóm trung lưu, có xu hướng tìm kiếm những điểm đến nổi bật về văn hóa, kiến trúc châu Âu.

Du khách Việt tham quan 3 thành phố Moscow, Saint Petersburg, Suzdal, cuối năm 2025. Ảnh: Trần Phương Thảo.

Sức hút khác biệt

So với các tuyến châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, tour Nga có mức giá cao hơn. Để thu hút khách, doanh nghiệp lữ hành tập trung vào những trải nghiệm khó tìm thấy ở các điểm đến quen thuộc.

Sức hút của Nga nằm ở chiều sâu văn hóa, lịch sử, kiến trúc, hệ thống bảo tàng, nghệ thuật biểu diễn và cảnh quan thay đổi rõ rệt theo mùa. Hành trình Moscow - Saint Petersburg cho phép du khách kết hợp tham quan, tìm hiểu văn hóa và thưởng thức nghệ thuật trong cùng chuyến đi.

Với một bộ phận người Việt, Nga còn gắn với văn học, âm nhạc, ký ức học tập, làm việc hoặc những câu chuyện gia đình. Trong khi đó, khách trẻ và những người đã đi nhiều nước châu Á có thể bị thu hút bởi đêm trắng, mùa thu lá vàng, mùa đông tuyết trắng hay trải nghiệm săn cực quang.

"Doanh nghiệp cần chuyển những hình ảnh hấp dẫn thành chương trình có chất lượng, với thời gian tham quan đủ sâu, dịch vụ phù hợp, hướng dẫn viên tốt và ít chi phí phát sinh. Khách hàng sẽ dễ chấp nhận mức giá cao hơn khi hiểu rõ giá trị mình nhận được", ông Tú nói.

Du khách chụp ảnh tại Quảng trường đỏ, trước Nhà thờ Thánh Basil biểu tượng ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: The Moscow Times.

Vietluxtour cũng định vị tour Nga ở phân khúc trải nghiệm văn hóa, lịch sử thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ. Những công trình kiến trúc di sản quy mô lớn, sự giao thoa Á - Âu, đêm trắng và mùa thu vàng là những yếu tố tạo nên sức hút riêng của điểm đến.

Khách của doanh nghiệp thường đã trải nghiệm các tuyến châu Á truyền thống và sẵn sàng chi 55-70 triệu đồng cho hành trình Nga kéo dài 8-9 ngày để tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa, lịch sử khác biệt, bà Thu chia sẻ.

Trong cơ cấu sản phẩm của Vietluxtour, tuyến Moscow - Saint Petersburg vẫn giữ vai trò chủ lực, phục vụ nhóm khách lần đầu đến Nga và mang lại khoảng 70% doanh thu.

Phần còn lại trong định hướng phát triển thương hiệu tập trung vào các sản phẩm theo mùa như săn cực quang ở Murmansk vào mùa đông, trải nghiệm đường sắt xuyên Siberia và hồ Baikal. Những chương trình này hướng đến nhóm khách quay lại Nga lần thứ hai, thứ ba.

BestPrice Travel cũng lấy tuyến Moscow - Saint Petersburg làm nền tảng để tiếp cận khách lần đầu. Từ đó, doanh nghiệp có thể phát triển thêm các chương trình theo mùa và sở thích, song cần triển khai từng bước với quy mô đoàn phù hợp.

Trong thời gian chính sách miễn visa có hiệu lực, đơn vị dự kiến nghiên cứu sản phẩm cho mùa đông 2026-2027, mùa đêm trắng và mùa hè 2027, trước khi chuyển sang các chương trình mùa thu 2027. Doanh nghiệp ưu tiên xây dựng lịch khởi hành ổn định, giữ chất lượng dịch vụ và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi từ khách quan tâm sang khách đặt tour.

Du khách đi bộ tại Quảng trường Đỏ, gần Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và tường thành Điện Kremlin ở trung tâm Moscow, Nga, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Tour liên tuyến Việt Nam - Trung Quốc - Nga

Ngoài các hành trình truyền thống, một số doanh nghiệp đang nghiên cứu tour Nga kết hợp quá cảnh hoặc dừng chân tại Bắc Kinh, Thượng Hải theo chính sách miễn visa quá cảnh 240 giờ của Trung Quốc. Mô hình này cho phép kết hợp 2 điểm đến trong cùng chuyến đi, song hiệu quả phụ thuộc vào tổng chi phí, thời gian và điều kiện nhập cảnh.

Ông Tú đánh giá đây là hướng sản phẩm có thể phát triển thành hành trình Việt Nam - Trung Quốc - Nga. Tuy nhiên, quá cảnh tại Trung Quốc không mặc nhiên giúp tour Nga rẻ hơn. Khoản tiết kiệm từ vé máy bay có thể phải bù cho chi phí khách sạn, ăn uống, vận chuyển và tham quan tại điểm dừng. Doanh nghiệp cần so sánh tổng chi phí với phương án đi Nga trực tiếp.

"Mô hình liên tuyến chỉ hấp dẫn khi thủ tục của toàn bộ hành trình được kiểm tra rõ ràng, lịch bay và phương án hành lý thuận tiện. Sản phẩm có thể phục vụ cả nhóm ưu tiên đến Nga nhanh lẫn nhóm muốn khám phá thêm một điểm đến trong cùng chuyến đi", ông nói.

Vietluxtour cũng nghiên cứu mô hình Nga - Trung Quốc. Thay vì chỉ chờ tại sân bay, du khách có thể dành thời gian tham quan Thượng Hải hoặc các di sản tại Bắc Kinh. Để triển khai, doanh nghiệp cần tính toán lịch bay chặt chẽ, bố trí khoảng dừng 14-24 tiếng và lựa chọn đối tác land-tour uy tín tại Trung Quốc để hỗ trợ xử lý thủ tục quá cảnh tại cửa khẩu.

Khách Việt dạo chợ Giáng sinh tại Quảng trường Đỏ vào cuối năm 2025. Ảnh: Trần Phương Thảo.

Rào cản

Miễn thị thực không đồng nghĩa tổng chi phí chuyến đi sẽ giảm. Tổng ngân sách, sự thuận tiện khi di chuyển và tâm lý lo ngại an toàn liên quan đến xung đột Nga - Ukraine vẫn ảnh hưởng lớn đến quyết định mua tour, ông Tú nhận định.

Trong khi đó, bà Thu cho biết ngoài lo ngại an ninh, khách Việt còn quan tâm đến vấn đề thanh toán, ngôn ngữ, chi phí, thời tiết và hành trình bay nối chuyến dài.

Đại diện Vietluxtour nhấn mạnh miễn visa không có nghĩa được miễn mọi thủ tục. Khách cần chuẩn bị hộ chiếu còn hạn, vé khứ hồi, xác nhận khách sạn, kiểm tra quy định khai báo điện tử RuID trước ngày bay, không lưu trú quá 30 ngày và không sử dụng diện nhập cảnh này cho mục đích khác. Với khách lần đầu đến Nga, bà Thu khuyến nghị lựa chọn tour trọn gói để đơn vị lữ hành lo liệu các khâu dịch vụ, di chuyển và xử lý rủi ro phát sinh.

Về triển vọng dài hạn, ông Tú nhận định tour Nga cần sự kết hợp giữa chính sách thuận lợi, kết nối hàng không, giá trị sản phẩm và niềm tin của khách hàng. Miễn thị thực mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường, nhưng chất lượng trải nghiệm và khả năng tổ chức ổn định vẫn là những yếu tố doanh nghiệp cần bảo đảm.

Vietluxtour kiến nghị phía Nga xem xét duy trì chính sách ổn định sau năm 2027 và bổ sung hướng dẫn nhập cảnh bằng tiếng Việt.

"Chúng tôi cũng đề xuất các cơ quan quản lý và hãng hàng không quốc gia sớm xúc tiến, phục hồi và mở rộng đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của Việt Nam và Nga; nghiên cứu chính sách giá đoàn, tăng chuyến, đẩy mạnh các chuyến khảo sát dành cho doanh nghiệp và kết nối doanh nghiệp hai nước", bà Thu nói.

Các công trình bên trong Điện Kremlin nhìn từ Quảng trường Đỏ, qua một cổng vòm tại trung tâm thương mại GUM ở Moscow, Nga. Ảnh: Pexels.