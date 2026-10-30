Văn học góp phần kết nối giữa người dân Việt Nam và Thái Lan

Tọa đàm và ra mắt các ấn phẩm dịch thuật văn học ASEAN từ tiếng Việt sang tiếng Thái. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sự kiện diễn ra tại Triển lãm sách Thái Lan 2026 ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, Bangkok. Tham dự có Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Văn hóa Pratana Sintunava; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; các dịch giả, chuyên gia trong ngành xuất bản, giảng viên, sinh viên.

Sự kiện giới thiệu về hai tác phẩm được dịch sang tiếng Thái là “Cảm ơn người lớn” (Khop Khun Phu Yai) của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, người từng đoạt Giải thưởng Văn học ASEAN (S.E.A. Write Award), và “Cà-phê cùng Tony” (Duem Kafae Kap Tony) của tác giả Tony Buổi Sáng.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Văn hóa, Bộ Văn hóa Thái Lan Pratana Sintunava. (Ảnh: MINH THẮNG)

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Văn hóa Pratana Sintunava khẳng định tầm quan trọng của văn hóa; nhấn mạnh, những cuốn sách trở thành những cầu nối giữa người dân các quốc gia ASEAN.

Theo bà Pratana Sintunava, Cục Xúc tiến Văn hóa hỗ trợ dự án dịch thuật văn học các nước ASEAN sang tiếng Thái, trong đó có hai cuốn sách nêu trên, cũng như những hội thảo về văn hóa. Bà Pratana Sintunava cho rằng, sự kiện lần này góp phần thúc đẩy trao đổi giữa hai bên trong lĩnh vực văn hóa, cũng như góp phần kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, văn học luôn đóng vai trò là một trong những cầu nối giữa con người và các nền văn hóa. Thông qua việc dịch hai tác phẩm văn học nổi bật của Việt Nam sang tiếng Thái, Quỹ Nghiên cứu sách, cùng các học giả và dịch giả thuộc Dự án dịch thuật văn học và các tác phẩm kinh điển quốc gia ASEAN, mở ra cơ hội giúp công chúng Thái Lan hiểu rõ hơn về tinh thần, đời sống hằng ngày, văn hóa và tư duy đương đại của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, những câu chuyện cảm động của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gợi lên nỗi nhớ và sự đồng cảm sâu sắc, trong khi tác phẩm “Cà-phê cùng Tony” mang đến những góc nhìn sống động, thiết thực về những nguồn cảm hứng và văn hóa hiện đại. Hai tác phẩm thể hiện sự đa dạng và chiều sâu của văn học Việt Nam đương đại.

Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ cảm ơn và khẳng định, sự nỗ lực và tận tâm của Cục Xúc tiến Văn hóa, Quỹ Nghiên cứu sách và các dịch giả góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị nồng ấm giữa Việt Nam và Thái Lan trong gia đình ASEAN. Đại sứ Phạm Việt Hùng hy vọng, các hoạt động giao lưu văn học và văn hóa giữa hai nước tiếp tục được tổ chức trong thời gian tới.

Các diễn giả trao đổi về văn hóa Việt Nam thông qua thói quen uống cà-phê. (Ảnh: MINH THẮNG)

Buổi tọa đàm diễn ra với hai phiên thảo luận về các chủ đề “Những câu chuyện từ một tách cà-phê” và “Văn học và việc đọc sách tại Việt Nam”. Các diễn giả là giảng viên đến từ Đại học Thammasat, Đại học Chulalongkorn và các chuyên gia thảo luận về lối sống và văn hóa Việt Nam thông qua thói quen uống cà-phê, cũng như văn học và văn hóa đọc trong xã hội Việt Nam.

Ông Nattagan Kongyai, dịch giả cuốn sách “Cảm ơn người lớn”. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, ông Nattagan Kongyai, dịch giả tác phẩm “Cảm ơn người lớn”, nhận định, nhà văn nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh phản chiếu được suy nghĩ của người lớn thông qua góc nhìn của trẻ nhỏ thông qua cuốn sách này.

Ông Nattagan Kongyai cho biết từng đọc một tác phẩm khác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để hiểu được văn phong của tác giả. Ông Nattagan Kongyai chia sẻ, đây là lần đầu dịch sách và đã gặp một vài khó khăn trong quá trình dịch tác phẩm “Cảm ơn người lớn”.

Theo ông Nattagan Kongyai, từ láy là một nét đặc trưng trong tiếng Việt và không dễ để tìm từ phù hợp trong tiếng Thái. Để dịch cuốn sách được chính xác, ông Nattagan Kongyai phải dành nhiều thời gian tìm hiểu, cũng như tưởng tượng ra bối cảnh và suy nghĩ của các nhân vật.

Bà Patcharee Tasai, dịch giả tác phẩm “Cà-phê cùng Tony”. (Ảnh: MINH THẮNG)

Bà Patcharee Tasai, dịch giả cuốn sách “Cà-phê cùng Tony”, cho biết, Dự án dịch thuật văn học và các tác phẩm kinh điển quốc gia ASEAN giúp độc giả Thái Lan hiểu hơn về văn hóa các nước Đông Nam Á.

Chia sẻ về việc lựa chọn dịch cuốn sách này, bà Patcharee Tasai nhấn mạnh, văn phong của tác giả Tony Buổi Sáng rất dí dỏm và cũng thật gần gũi. Theo bà Patcharee Tasai, cuốn sách viết về cách phát triển bản thân của trẻ em khi bước vào tuổi trưởng thành, góp phần truyền cảm hứng cho độc giả Thái Lan trong quá trình học hỏi về cuộc sống và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Buổi tọa đàm và ra mắt các ấn phẩm dịch thuật văn học ASEAN từ tiếng Việt sang tiếng Thái là hoạt động nhằm thúc đẩy việc học tập và hiểu biết về văn hóa ASEAN thông qua văn học và các ấn phẩm được dịch sang tiếng Thái, tăng cường quan hệ giữa các quốc gia thành viên ASEAN thông qua văn hóa đọc. Sự kiện cũng nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan.