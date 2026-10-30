Đồng Tháp: Khám phá kiến trúc độc đáo ngôi làng cổ lâu đời nhất Nam Bộ

Theo Ban tổ chức với chủ đề "Sắc màu di sản", lễ hội năm nay có nhiều điểm nhấn gắn với việc tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và làm mới trải nghiệm du lịch. Nổi bật là không gian "Dòng chảy di sản", giới thiệu hành trình hình thành, phát triển của vùng đất Đông Hòa Hiệp - Cái Bè.

Một ngôi nhà cổ tại làng Đông Hòa Hiệp, xã Cái Bè (Ảnh: Du lịch Đồng Tháp).

Nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội, Ban tổ chức sẽ bố trí không gian chợ nổi - ẩm thực "Hương sắc phương Nam", tái hiện hoạt động mua bán trên sông, phiên chợ quê và trình diễn nghệ thuật sông nước.

Các hoạt động như trình diễn nghệ thuật trên sông và "Đêm nhà cổ lên đèn" hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đậm nét văn hóa miền Tây Nam Bộ.

Đến tham quan du khách còn có dịp trải nghiệm không gian làng nghề, tham quan các ngôi nhà cổ trong chương trình "Đêm nhà cổ lên đèn", thưởng thức nghệ thuật và tìm hiểu những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa địa phương.

Lễ hội còn kết hợp các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch như cuộc thi ảnh, video clip "Khoảnh khắc Đông Hòa Hiệp", xây dựng sản phẩm "Quà tặng Đông Hòa Hiệp".

Đồng thời trưng bày sản phẩm OCOP, quảng bá hình ảnh sản phẩm làng nghề và các chương trình giao lưu dành cho thanh niên. Qua đó, từng bước hình thành những sản phẩm du lịch có khả năng khai thác thường xuyên, kể cả du lịch cộng đồng và du lịch ban đêm.

Đáng chú ý, ngày 20/11, hội thảo "Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật kiến trúc các nhà cổ, làng cổ gắn với phát triển du lịch" sẽ được tổ chức.

Đây là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia và những người làm du lịch bàn giải pháp bảo tồn kiến trúc truyền thống, gắn gìn giữ di sản với khai thác giá trị du lịch.

Một ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi tại làng cổ Đông Hòa Hiệp (Ảnh: Du lịch Đồng Tháp).

Trước đó, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký ban hành quyết định về việc tổ chức lễ hội phải bảo đảm các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, có nội dung phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Công tác chuẩn bị cần được thực hiện chu đáo, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp trên địa bàn xã Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) được hình thành từ thế kỷ thứ XVIII. Từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Tại vùng đất này có nhiều ngôi nhà được làm bằng các loại gỗ quý, mái lợp ngói, kiến trúc độc đáo kết hợp giữa phương Đông và phương Tây.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 7 được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho du lịch Đồng Tháp, đưa hình ảnh làng cổ Nam Bộ giàu bản sắc đến gần hơn với du khách gần xa. Đồng thời mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp (xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia năm 2017. Đây là một trong 3 ngôi làng cổ (cùng với làng cổ Đường Lâm ở Hà Nội và làng cổ Phước Tích ở Huế) của Việt Nam được Tổng cục Du lịch (nay là Cục Du lịch quốc gia Việt Nam) cùng Tổ chức Hợp tác quốc tế JICA của Nhật Bản lựa chọn để đầu tư phát triển mô hình du lịch nông thôn.