Hai hang động núi lửa Krông Nô được xếp hạng di tích quốc gia

Ngày 30/10, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng công bố hai quyết định số 2924/QĐ-BVHTTDL và 2912/QĐ-BVHTTDL ngày 29/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với hai danh lam thắng cảnh thuộc hệ thống hang động núi lửa Krông Nô.

Không gian bên trong lòng hang A1. Ảnh: BQL công viên địa chất Đắk Nông

Hai hang được xếp hạng gồm hang A1 (còn gọi là hang Dung Nham, hang Dơi, hang Tổ Ong) tại thôn Buôn Choáh và hang C2 (còn gọi là hang Dung nham C1-C2, hang Dơi, hang Cá Sấu) tại thôn Đức Lập. Cả hai đều nằm trong vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Hang A1 dài khoảng 438,7 m, có hai cửa, được hình thành trong quá trình phun trào dung nham của núi lửa Nâm B’Lang. Hang lưu giữ nhiều dấu tích đặc trưng của quá trình hình thành hang động núi lửa như ống dung nham, dòng và ngấn dung nham, nút dung nham, giếng trời cùng dấu tích sụp đổ mái hang.

Trong khi đó, hang C2 dài khoảng 402 m, có dạng ống dung nham, hình thành ở hạ lưu dòng dung nham núi lửa Nâm B’Lang. Bên trong hang có thạch nhũ dung nham, bóng dung nham, cửa sổ dung nham, giếng trời và dấu vết dòng chảy. Đặc biệt, hang còn lưu giữ dấu tích khảo cổ tiền sử, cung cấp tư liệu về đời sống con người trong khu vực từ hàng nghìn năm trước.

Hai hang có chiều sâu từ 3-10 m, sở hữu cấu trúc địa chất độc đáo, hiếm gặp, mang những giá trị riêng về quá trình hình thành hang động dung nham, khác biệt với các hang động khác trong hệ thống Krông Nô.

Hang C2 dài khoảng 402 m, hang có dạng ống dung nham. Ảnh: Bảo tàng Lâm Đồng

Việc xếp hạng hai danh lam thắng cảnh là di tích quốc gia tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tăng cường quản lý, bảo vệ các yếu tố gốc, giá trị địa chất và cảnh quan, hạn chế nguy cơ xâm hại di tích. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, giáo dục di sản và khai thác tiềm năng du lịch địa chất gắn với văn hóa bản địa theo hướng bền vững.

Sau hợp nhất với Bình Thuận và Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng hiện có 151 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng, gồm 3 di tích quốc gia đặc biệt, 61 di tích quốc gia và 87 di tích cấp tỉnh.