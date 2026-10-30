Thanh âm Việt Nam 2026: Đánh thức niềm tự hào văn hóa từ thế hệ trẻ
Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và kỷ niệm niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Bộ VHTTDL đã chính thức tổ chức Lễ phát động chương trình "Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống năm 2026" tới các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc Bộ trên cả nước. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng tham dự chương trình.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/thanh-am-viet-nam-2026-danh-thuc-niem-tu-hao-van-hoa-tu-the-he-tre-280657.html