Bản Meo phát triển du lịch nông thôn xanh, bền vững

Từ xa, Bản Meo nhìn từ trên cao. (Ảnh: V.G)

Đến với Bản Meo, thôn Nam Sơn, xã Nam Dương, thành phố Bắc Ninh, những ngày cuối thu, du khách như lạc vào không gian đầy màu sắc của cây lá, nơi thiên nhiên khoác lên mình tấm áo rực rỡ và bình yên. Những cây hồng cổ trĩu quả bắt đầu chuyển sang sắc vàng, bụi phù dung buổi sáng nở bung những cánh trắng tinh khôi nổi bật giữa màu xanh của chuối, của rừng măng, rừng mận.

Không nổi tiếng như Suối Mỡ, khu du lịch sinh thái cộng đồng Bản Ven Xanh hay Hồ Bầu Tiên, điểm du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng Bản Meo là một địa chỉ mới trong bản đồ du lịch đầy sắc màu của Bắc Ninh. Được công nhận là hợp tác xã du lịch cộng đồng năm 2025, Bản Meo hiện có 25 hộ dân trong cộng đồng tham gia và 155 hộ liên kết cung ứng dịch vụ. Hòa mình với thiên nhiên, khu du lịch với những nếp nhà sàn lấp ló bên sườn đồi, chen giữa đồi cây gợi nên bức tranh quê hương mộc mạc mà ấm áp.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Bản Meo. (Ảnh: V.G)

Giải đáp thắc mắc của du khách về tên gọi Bản Meo, ông Hoàng Tuấn Luyện, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bản Meo cho biết: "Bản Meo, thôn Cầu Meo là những địa danh cũ của xã Nam Dương từ trước. Với mong muốn gìn giữ, phát huy những giá trị của quê hương Nam Dương, tại khu du lịch, chúng tôi đã cố gắng phục dựng lại những ngôi nhà sàn, nhà gỗ, gian bếp, sưu tầm và giới thiệu những đồ dùng, nét văn hóa đa dạng, đặc sắc của các dân tộc Sán Dìu, Sán Chí, Tày, Nùng, Dao, Cao Lan cùng sinh sống trên mảnh đất này. Bên cạnh khu lưu trú, những căn nhà bằng gỗ cùng khu cắm trại với vật liệu thân thiện môi trường đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm và lựa chọn".

Chị Hoàng Nga, một du khách Hà Nội đến với khu du lịch sinh thái, văn hóa Bản Meo chia sẻ: "Từ dưới đồi nhìn lên, bản Meo với những nếp nhà sàn, nhà gỗ như một lẵng hoa giữa rừng. Tôi đặc biệt ấn tượng với các chi tiết như quả bầu khô, họa tiết thổ cẩm, bếp củi, bàn gỗ xoay, vật dụng sinh hoạt truyền thống được bài trí hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác gần gũi với đời sống đồng bào dân tộc".

Xôi ngũ sắc được người dân trong bản đồ đón khách. ﻿(Ảnh: V.G)

"Tôi rất tiếc không biết đến khu du lịch từ sớm để có thể trải nghiệm nhặt hạt dẻ rừng, thu hoạch lúa cùng bà con. Tuy nhiên, tôi sẽ trở lại đây vào mùa xuân, khi hoa mận nở trắng trên đồi để lại được thưởng thức những món ăn chế biến từ sản vật địa phương như nhộng ong xào măng chua, xôi ngũ sắc, gà đen nấu lẩu, bí đỏ nhồi hấp nguyên quả... do chính bà con dân tộc chăm chút, chế biến", chị Hoàng Nga cho biết.

Với vô số góc “sống ảo” theo từng mùa, Bản Meo là lựa chọn của nhiều bạn trẻ đến tham quan, trải nghiệm. Sức hấp dẫn của Bản Meo còn đến từ sự chân tình của người dân khi nhịp sống vẫn duy trì bình thường và bảo tồn trong không gian văn hóa được dày công vun giữ.

Mùa nào thức ấy, tại đây, khách du lịch có thể mua được chai mật ong rừng, củ măng, mớ khoai môn do chính bà con trồng và khai thác.

Du khách còn có dịp thưởng thức những điệu múa, lắng nghe làn điệu soọng cô của người Sán Dìu, hát then-đàn tính của đồng bào Tày và trải nghiệm mặc những bộ quần áo dân tộc độc đáo, đầy bản sắc của bà con trong vùng.

Ông Hoàng Tuấn Luyện, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bản Meo giới thiệu về bản với du khách.(Ảnh: V.G)

Là một người gắn bó với du lịch, nên ngay khi thành lập hợp tác xã, ông Luyện cùng người dân trong bản đã định hình nơi đây thành địa chỉ tin cậy, mở ra hành trình khám phá vùng đất Nam Dương - nơi có sáu dân tộc cùng sinh sống và bồi đắp nên không gian văn hóa đa dạng.

Từ Bản Ven, du khách có thể đến với chùa Am Vãi - di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, làng nghề mỳ gạo Thủ Dương, thăm các nhà vườn mùa quả chín theo mùa. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, các nhà vườn trồng cam lòng vàng và bưởi tại Nam Dương sẽ vào vụ quả chín, hứa hẹn một mùa du lịch mới.

Với sự kết hợp giữa cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và sinh kế cộng đồng, Bản Meo đang từng bước khẳng định hướng phát triển du lịch nông thôn xanh, bền vững,

Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bản Meo được Sở Nông nghiệp và Môi trường đề cử là đại diện duy nhất của thành phố Bắc Ninh tham gia “Hội thi điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026”.

Điểm ngắm hoàng hôn tại Bản Meo. (Ảnh: A.T)

Đây là cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương Nam Dương, đồng thời đặt ra yêu cầu Hợp tác xã tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương và bảo vệ môi trường, cảnh quan chung quanh khu du lịch.

Từ đó, góp phần xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp; lan tỏa ý thức giữ gìn cảnh quan trong cộng đồng, góp phần phát triển du lịch nông thôn bền vững, gắn với sinh kế của người dân.