Hải Phòng khai trương tuyến phố thương mại, văn hoá, ẩm thực tại Lạch Tray

Dự lễ khai trương có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đông đảo người dân, du khách.

Không gian tổ chức tuyến phố được trải rộng tại khu vực tuyến đường nối từ đường Lạch Tray ra đường bờ hồ An Biên, gồm khu vực giữa Cung Văn hóa Thiếu nhi và Đài Liệt sĩ thành phố; khu vực giữa Đài Liệt sĩ thành phố và Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp; khu vực lòng đường ven hồ An Biên phía sau Đài Liệt sĩ thành phố. Tuyến phố hoạt động từ 17 giờ đến 24 giờ hằng ngày

Các đại biểu dự lễ khai trương

Tuyến phố có quy mô 52 gian hàng, phục vụ các nhóm ngành hàng ẩm thực, đồ uống, quà lưu niệm và dịch vụ. Điểm nhấn là hệ thống gian hàng được thiết kế từ container, trang trí gợi hình ảnh cảng biển và logistics đặc trưng của Hải Phòng; kết hợp không gian mua sắm, ẩm thực với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo nét đặc trưng riêng.

Việc đưa tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm khu vực số 53 Lạch Tray vào hoạt động là bước cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế ban đêm theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15.7.2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Phố ẩm thực được thí điểm trong 6 tháng, từ tháng 10.2026 - 4.2027

Tuyến phố được kỳ vọng trở thành điểm hẹn hấp dẫn của người dân và du khách, góp phần quảng bá các sản phẩm đặc trưng của Hải Phòng và các địa phương; đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thành phố.