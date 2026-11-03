Tạo đà phát triển du lịch

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành, nhà đầu tư về công tác chuẩn bị khởi công các dự án du lịch.Ảnh: PV

Theo kế hoạch, 7 dự án chuẩn bị khởi công được phân bố tại nhiều địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh. Trong đó, Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Heritage Village tại xã Vân Hồ có quy mô 12,46 ha, tổng vốn đầu tư 498 tỷ đồng; Tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng kết hợp nông nghiệp sinh thái Highland Grands tại phường Vân Sơn có quy mô 12,68 ha, tổng vốn 236 tỷ đồng; Quảng trường thời đại và tổ hợp khách sạn Hồ trên núi Mộc Châu tại phường Thảo Nguyên có quy mô gần 16 ha, tổng vốn 140 tỷ đồng; Khu du lịch gắn với nông nghiệp sạch tại phường Vân Sơn có quy mô 1,6 ha, tổng vốn 33 tỷ đồng; Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa tại xã Tà Xùa có quy mô 45,4 ha, tổng vốn 575 tỷ đồng; Dự án Chiềng An Aurora tại phường Chiềng An có quy mô 12,26 ha, tổng vốn 480 tỷ đồng; Khu nghỉ dưỡng Mộc Châu Eco Garden tại phường Mộc Châu có diện tích 1,59 ha, tổng vốn đầu tư 140 tỷ đồng.

Phối cảnh Dự án Chiềng An Aurora, phường Chiềng An.

Bảo đảm tiến độ khởi công trong tháng 11 và 12/2026, các chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện hệ thống thủ tục pháp lý, từ phê duyệt quy hoạch chi tiết, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường đến chuyển mục đích sử dụng rừng, thuê đất, thiết kế thi công và cấp phép xây dựng. Trong quá trình triển khai, các chủ đầu tư chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn để rà soát, tháo gỡ từng vướng mắc về thủ tục.

Phối cảnh Dự án Chiềng An Aurora.

Tiêu biểu là Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Heritage Village do Công ty TNHH Liên doanh VINAHURE - IDC làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2021, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 8/5/2026. Được đưa vào quy trình “luồng xanh” thu hút đầu tư của tỉnh, dự án dự kiến phát triển hệ thống khách sạn, shophouse, biệt thự, villa hotel và homestay, phục vụ khoảng 100.000 lượt người mỗi năm. Một dự án khác có quy mô đầu tư đáng chú ý là Chiềng An Aurora do Công ty cổ phần Du lịch Chiềng An Sơn La làm chủ đầu tư. Với tổng vốn 480 tỷ đồng, công suất thiết kế từ 300.000-400.000 lượt khách/năm, dự án được kỳ vọng góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực Chiềng An.

Phối cảnh Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Heritage Village

Theo lộ trình, từ quý IV/2026 đến hết quý I/2027, công ty tập trung hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường. Từ quý II/2027 đến quý III/2028, triển khai thi công các hạng mục giai đoạn 1, đồng thời chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2. Dự án dự kiến đưa 100% công suất vào khai thác trong quý IV/2030.

Tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ chuẩn bị đầu tư, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã làm việc với các sở, ngành và nhà đầu tư về công tác chuẩn bị khởi công 7 dự án. Tại cuộc làm việc, các sở, ngành và chủ đầu tư đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, xây dựng, mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục, bảo đảm điều kiện để các dự án khởi công theo kế hoạch.

Thông tin Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Heritage Village, xã Vân Hồ.

Với sự chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các ngành, địa phương và nỗ lực từ phía doanh nghiệp, tiến độ chuẩn bị các dự án đang được tập trung thúc đẩy. Từ khâu hoàn thiện thủ tục đến tổ chức thi công, yêu cầu đặt ra là bảo đảm đúng quy định, tiến độ và chất lượng. Đây sẽ là tiền đề để các dự án sớm đi vào thực tế, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đưa du lịch Sơn La phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và có sức cạnh tranh trong khu vực Tây Bắc.