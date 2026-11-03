Quy Mông: 22 hộ dân sắp nhận hơn 10 tỷ đồng bồi thường dự án đường sắt

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua địa bàn xã Quy Mông dài gần 10,5 km, ảnh hưởng trực tiếp đến 5 thôn, với tổng diện tích dự kiến thu hồi gần 75 ha. Toàn xã có 274 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 20 hộ có đất ở, nhà ở thuộc diện thu hồi.

Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xã Quy Mông tập trung tăng cường các giải pháp quản lý trật tự xây dựng, sử dụng đất đai; tổ chức bàn giao thông báo thu hồi đất đến các tổ chức, cá nhân liên quan; tổ chức các cuộc họp theo nhóm hộ để hướng dẫn kê khai, xác minh nguồn gốc đất.

Cán bộ xã Quy Mông thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp đến từng thôn, hộ gia đình để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

UBND xã đã huy động toàn bộ lực lượng tập trung thực hiện các bước theo quy định. Đến nay, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm kê chi tiết đất đai, tài sản trên đất đối với gần 50% hộ gia đình, cá nhân và phần diện tích đất do UBND xã quản lý, với tổng diện tích 32,4 ha.

Xã Quy Mông đã cơ bản hoàn thành xây dựng 2 khu tái định cư, với tổng diện tích đất thu hồi 5,53 ha, ảnh hưởng đến 78 hộ gia đình và 3 tổ chức.

Đến nay, xã đã công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 23 hộ gia đình, cá nhân; hoàn thiện hồ sơ, thẩm định đủ điều kiện trình UBND xã phê duyệt hỗ trợ, chi trả bồi thường cho 22 hộ, với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Dự kiến, đợt chi trả đầu tiên cho 22 hộ gia đình sẽ được tổ chức vào ngày 5/11.