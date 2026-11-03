Mường Nhé đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Cán bộ thực hiện đo đạc tại bản Nậm Là, xã Mường Nhé.

Để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và phối hợp thực hiện Chiến dịch, xã Mường Nhé chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích rõ những băn khoăn cho người dân. Nội dung tập trung vào trách nhiệm kê khai, cung cấp thông tin, giấy tờ và xác định ranh giới thửa đất của từng hộ.

Chị Điêu Thị Thêm, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường, xã Mường Nhé cho biết, trong tháng 10/2026, xã đã tổ chức tuyên truyền tại 7 bản, với 401 người tham gia. Phần lớn bà con đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, một số hộ còn lo lắng sau khi đo đạc sẽ bị thu hồi đất. Cán bộ xã đã giải thích rõ mục đích của việc đo đạc, kê khai, giúp người dân hiểu và yên tâm phối hợp.

Ông Vừ A Dơ, bản Huổi Chạ chia sẻ, gia đình sẽ phối hợp cung cấp giấy tờ, bố trí người dẫn cán bộ đến từng khu đất, chỉ rõ ranh giới để việc đo đạc được thuận lợi. Có điều gì chưa rõ, chúng tôi hỏi cán bộ, để được hướng dẫn thực hiện.

Cùng với tuyên truyền, UBND xã Mường Nhé tập trung chỉ đạo, phân công đầu mối triển khai từng phần việc và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng. Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2026 được kiện toàn ngày 28/8/2026 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, do Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban. Quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND xã, Công an xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực V và các tổ chức tại cơ sở. Các bên thường xuyên trao đổi thông tin, rà soát hồ sơ, phối hợp xử lý vướng mắc phát sinh. Trên cơ sở khối lượng công việc, xã tổ chức thu thập, bàn giao hồ sơ cho đơn vị tư vấn; đồng thời triển khai các bước chuẩn bị phục vụ đo đạc trên thực địa.

Theo báo cáo của UBND xã Mường Nhé, đến ngày 22/10/2026, địa phương đã làm sạch dữ liệu đất đai nhóm 1 theo tiêu chí đúng - đủ - sạch - sống được 3.008 thửa, đạt 61,2%. Đối với 1.900 thửa còn lại, xã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực V bàn giao cho đơn vị tư vấn tiếp tục thực hiện. Trong công tác kê khai, đăng ký đất đai, qua rà soát, xã xác định có 12.886 thửa thuộc diện thực hiện, giảm 241 thửa do đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có sự thay đổi về địa giới hành chính. Đến thời điểm báo cáo, xã đã bàn giao đơn đăng ký của toàn bộ 12.886 thửa cùng 100 thông báo kết quả đăng ký đất đai cho đơn vị tư vấn, đạt 100% số thửa cần kê khai, đăng ký.

Đối với những thửa đất chưa được đo đạc địa chính, xã đã thu thập thông tin kê khai được 14.052 thửa, đạt 100,59% so với chỉ tiêu dự kiến ban đầu là 13.970 thửa. Việc cắm mốc xác định ranh giới cũng đã hoàn thành đối với toàn bộ các thửa đất chưa đo đạc theo báo cáo của địa phương. UBND xã Mường Nhé cũng đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức họp tại 5 bản để triển khai đo đạc; khối lượng hoàn thành được báo cáo là 390 thửa.

Mặc dù công tác kê khai, thu thập thông tin và chuẩn bị hồ sơ đạt kết quả tích cực, song việc đo đạc ngoài thực địa vẫn gặp nhiều khó khăn. Địa hình hiểm trở khiến các tổ kỹ thuật mất nhiều thời gian di chuyển đến vị trí thửa đất; mưa lớn, đường trơn trượt ảnh hưởng đến tiến độ. Bên cạnh đó, một số hộ chưa phát quang ranh giới hoặc chưa bố trí được người dẫn đạc, khiến việc xác định vị trí thửa đất phải chờ đợi. Hiện đơn vị đã bổ sung nhân lực, chuẩn bị máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

Thực tế này đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn giữa đơn vị tư vấn với chính quyền và người dân. Khi lịch đo được thông báo cụ thể, các hộ chủ động phát quang ranh giới, bố trí người có mặt tại thực địa sẽ giúp tổ kỹ thuật giảm thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả công việc. Những trường hợp còn vướng mắc về thông tin, vị trí hoặc ranh giới thửa đất cũng cần được rà soát, trao đổi kịp thời để có hướng xử lý.

Để tháo gỡ vướng mắc phát sinh, ông Nguyễn Đình Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Nhé cho biết: “UBND xã tiếp tục phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với các bản, nắm chắc những khó khăn trong quá trình triển khai để kịp thời giải quyết. Chúng tôi chú trọng tuyên truyền, thông báo lịch đo đạc, để người dân chủ động bố trí thời gian, chuẩn bị giấy tờ và phối hợp xác định ranh giới thửa đất. Xã cũng tăng cường phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát khối lượng còn lại, thống nhất phương pháp tổ chức thực hiện, phấn đấu bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu”.

Xã Mường Nhé phấn đấu hoàn thành đo đạc thực địa trước ngày 10/12/2026 và hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trước ngày 31/12/2026.