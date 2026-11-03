Gia Lai tìm nhà đầu tư quốc tế cho khu đô thị hơn 8.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Diên Hồng.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 8.090,667 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện khoảng 8.077,864 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sơ bộ khoảng 12,8 tỷ đồng.

Khu đô thị Diên Hồng được triển khai trên diện tích khoảng 51,5ha, quy mô dân số dự kiến 3.550 người.

Theo cơ cấu sử dụng đất được phê duyệt, dự án bố trí 283.693m² đất ở, chiếm 55,03% tổng diện tích. Trong đó, đất xây dựng nhà ở thương mại gồm biệt thự, nhà liền kề khoảng 226.954m²; đất nhà ở xã hội khoảng 56.739m², bảo đảm dành 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án.

Ngoài ra, dự án có 46.317m² đất thương mại, dịch vụ; 95.534m² đất cây xanh, công viên và 89.961m² đất giao thông, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật.

Gia Lai đấu thầu quốc tế gọi đầu tư khu đô thị hơn 8.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Khu đô thị Diên Hồng được định hướng phát triển thành khu đô thị mới kết hợp các chức năng dịch vụ, thương mại và không gian công cộng. Mục tiêu là khai thác hiệu quả quỹ đất theo quy hoạch được duyệt, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Đồng thời, khu đô thị sẽ mở rộng không gian đô thị về phía Tây phường Diên Hồng, góp phần thực hiện mục tiêu điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021–2030.

Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu quốc tế. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ hoàn thành toàn bộ không quá 84 tháng (7 năm) kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực.

Về cơ cấu sản phẩm, Khu đô thị Diên Hồng dự kiến cung cấp các loại hình nhà ở liền kề, shophouse, biệt thự và nhà ở xã hội, cùng các công trình dịch vụ, thương mại tổng hợp.

Trong đó, đối với nhà ở thương mại, dự án dự kiến phát triển khoảng 850–890 căn, gồm 700–750 căn nhà ở liền kề và 140–150 căn biệt thự. Tổng diện tích đất dành cho các sản phẩm này khoảng 227.000m². Nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt tiền các căn nhà trước khi đưa vào kinh doanh theo hình thức bán, cho thuê hoặc cho thuê mua.

Đối với nhà ở xã hội, dự án bố trí quỹ đất khoảng 56.700m², bảo đảm tỷ lệ 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án.

Về tiến độ, trong vòng 24 tháng đầu, dự án sẽ thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cơ bản. Đồng thời, hoàn thành xây thô, hoàn thiện mặt tiền khoảng 30% một số diện tích nhà ở liền kề và biệt thự.

Trong 60 tháng tiếp theo, nhà đầu tư triển khai hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công trình nhà ở, hạ tầng xã hội, thương mại - dịch vụ và hoàn thành bàn giao dự án đưa vào sử dụng.

Bên cạnh Khu đô thị Diên Hồng, Gia Lai cũng đang xúc tiến đầu tư và triển khai một số đô thị quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 20/10, tỉnh Gia Lai vừa duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Khu đô thị Cát Hải Center tại xã Cát Tiến.

Dự án có diện tích khoảng 67,87ha, quy mô dân số 4.754 người, tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Hà Nội Center - Xây dựng Việt Ý. Khu đô thị dự kiến bố trí khoảng 99.544,35m² đất xây dựng nhà ở, 228.200m² đất dịch vụ du lịch, cùng các hạng mục thương mại, giáo dục, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tiến độ hoàn thành không quá 72 tháng kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực.

Đến ngày 28/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (CNT Group) đã khởi công Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân. Dự án có diện tích hơn 9ha, gồm các hạng mục chính: nhà ở liền kề, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe tập trung và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.