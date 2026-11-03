Quảng Ninh: Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố khóa I thông qua 9 nghị quyết quan trọng

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND thành phố, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết với 100% đại biểu có mặt tán thành. Trong đó, có các nghị quyết về: phát triển thanh niên thành phố Quảng Ninh đến năm 2030; phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách thành phố năm 2026; quy định các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất đợt 4 và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đợt 5/2026; hủy bỏ danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về điều chỉnh biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời, thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của UBND thành phố, các Ban HĐND thành phố, các cơ quan liên quan và đóng góp tích cực của các đại biểu, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong thời điểm Quảng Ninh đang tập trung triển khai đợt thi đua cao điểm, phấn đấu tăng trưởng GRDP quý IV đạt 14,96%, bảo đảm tăng trưởng kinh tế cả năm vượt 13%; hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời, phấn đấu giải ngân cao nhất kế hoạch vốn sau điều chỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh Nguyễn Chí Thành phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Đây là những mục tiêu có nhiều thách thức, đòi hỏi thành phố phải tập trung huy động các nguồn lực, tháo gỡ thực chất những khó khăn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đưa nguồn vốn đầu tư vào thực hiện, tạo thêm năng lực sản xuất và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết vào cuộc sống

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh đề nghị, UBND thành phố khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Trọng tâm là triển khai ngay các nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư công; rà soát từng dự án, từng nguồn vốn để tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, vật liệu san lấp, nhất là đối với các dự án chuyển tiếp. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Đại biểu HĐND thành phố Quảng Ninh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh yêu cầu lấy tiến độ thực hiện, tỷ lệ giải ngân, hiệu quả sử dụng vốn làm thước đo trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; không để vốn đã phân bổ chậm được đưa vào thực hiện, gây lãng phí nguồn lực. Cùng với nhiệm vụ giải ngân năm 2026, các sở, ngành, địa phương phải chủ động chuẩn bị điều kiện triển khai các dự án khởi công mới trong năm 2027; đẩy nhanh thanh toán, quyết toán các dự án hoàn thành; hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai; chuẩn bị đủ quỹ đất tái định cư, nguồn vật liệu san lấp và nhân lực phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Những khó khăn, vướng mắc phải được phân công rõ trách nhiệm, xác định thời hạn xử lý cụ thể, không để kéo dài sang năm sau.

Đối với công tác tổ chức bộ máy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh yêu cầu rà soát chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và đặc thù từng địa bàn, đơn vị để xác định vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực; cơ cấu lại, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ hiện có, khắc phục tình trạng thừa, thiếu nhân lực cục bộ. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số và trách nhiệm người đứng đầu.

Bên cạnh đó, cần tổ chức thực hiện các quy định về phí, lệ phí trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật; sớm xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố đến năm 2030, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh cũng đề nghị UBND thành phố chủ động chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, trong đó tập trung đánh giá thực chất kết quả phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công; làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm, nhất là các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên cơ sở đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển năm 2027; nâng cao chất lượng xây dựng dự toán, phương án phân bổ ngân sách và kế hoạch đầu tư công, bảo đảm phù hợp khả năng cân đối nguồn lực, có trọng tâm, trọng điểm.

Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng thuận lợi bước vào năm 2027.