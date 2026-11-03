Nghệ An: Siết trách nhiệm, đẩy nhanh xử lý 84 dự án nhà ở, khu đô thị vướng mắc kéo dài

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì buổi làm việc. Ảnh Nguyễn Toàn

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến ngày 30/10/2026, trong tổng số 84 dự án có 46 dự án đã có kết luận thanh tra; 25 dự án đang được thanh tra, kiểm tra và 13 dự án không thuộc diện thanh tra, kiểm tra, được xử lý theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, trong số 46 dự án đã có kết luận thanh tra, có 16 dự án được rà soát điều kiện áp dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Đến nay, một số dự án đã được thống nhất hướng xử lý; các trường hợp còn lại đang tiếp tục được bổ sung hồ sơ, lấy ý kiến các sở, ngành và rà soát điều kiện theo quy định.

Ông Hồ Phi Triều - Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tổng hợp tình hình 84 dự án. Ảnh: Nguyễn Toàn

Một nhóm vướng mắc đáng chú ý khác là 20 dự án có tình trạng thu tiền trước, giao đất sau. Tuy nhiên, đến thời điểm 30/10, Hội đồng thẩm định giá đất vẫn chưa có báo cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh. Đây là một trong những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ để có cơ sở xử lý các dự án.

Ông Hoàng Thanh Linh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An báo cáo về kế hoạch ban hành kết luận đối với các dự án đang thanh tra. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với 25 dự án đang thanh tra, kiểm tra, Thanh tra tỉnh đang thực hiện thanh tra 15 dự án, trong đó có 9 dự án thanh tra bổ sung; 10 dự án thuộc diện kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy đang trong quá trình thu thập hồ sơ.

Trong khi đó, ở nhóm 13 dự án xử lý theo thẩm quyền, một số trường hợp vẫn chưa xác định rõ phương án tháo gỡ hoặc còn vướng nghĩa vụ tài chính, thủ tục về đất đai.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các sở, ngành nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chấn chỉnh tình trạng chậm báo cáo, chậm phối hợp. Sở Tài chính được giao hoàn thiện bảng theo dõi toàn bộ 84 dự án, trong đó phải làm rõ từng vướng mắc, kết quả đã thực hiện, nhiệm vụ còn lại, cơ quan và cá nhân chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành cũng như sản phẩm xử lý cụ thể.

Ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu liên quan thẩm định giá đất. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với 16 dự án rà soát theo Nghị quyết số 29: Sở Tài chính phối hợp các cơ quan hoàn thiện hồ sơ của 10 dự án đã trình, xác định nội dung còn phải giải quyết; đôn đốc bổ sung hồ sơ, ý kiến và tài liệu chứng minh năng lực tài chính đối với 06 dự án còn lại; đề xuất xử lý từng trường hợp theo quy định trong tuần này.

Đối với 20 dự án vướng mắc về giá đất, nghĩa vụ tài chính: Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thực hiện Công văn số 13970/UBND-CN ngày 22/10/2026; xác định kết quả rà soát từng dự án, nhiệm vụ, cơ quan thực hiện và hạn hoàn thành; ưu tiên cung cấp kết quả đối với các dự án đang chờ kết luận thanh tra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận cuộc họp, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với 25 dự án đang thanh tra, kiểm tra: Thanh tra tỉnh lập tiến độ hoàn thành kết luận đối với 15 dự án đang thanh tra; Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp kịp thời hồ sơ, kết quả giá đất còn thiếu. Đối với 10 dự án được cơ quan Đảng kiểm tra, các sở, ngành chủ động cung cấp hồ sơ, phối hợp và chuẩn bị trước phương án xử lý thuộc thẩm quyền khi có kết quả kiểm tra.

Đối với 13 dự án không thuộc diện thanh tra, kiểm tra, nhanh chóng rà soát lại để xác định rõ phụ lục trách nhiệm của từng sở ngành để tập trung xử lý. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng giao Sở Tài chính phối hợp cùng các sở, ngành rà soát để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh đưa một số dự án ra khỏi danh mục 84 dự án vì không phù hợp mục tiêu tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực.