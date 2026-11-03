Lào Cai: Mở mới, mở rộng gần 469 km đường giao thông nông thôn

Theo Nghị quyết, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đầu tư xây dựng mới, nâng cấp ít nhất 350 km đường liên xã và đường kết nối; xây dựng tối thiểu 100 cầu bê tông xi măng, cầu thép thay thế cầu treo cũ, cầu tạm và ngầm tràn xuống cấp, hư hỏng. Đồng thời, hỗ trợ mở mới, mở rộng nền đường, kiên cố hóa mặt đường và hoàn thiện hệ thống thoát nước cho ít nhất 2.500 km đường giao thông nông thôn, phấn đấu tỷ lệ đường được nhựa hóa, bê tông hóa tại các xã đạt từ 80% trở lên.

Tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2030 đầu tư xây dựng mới, nâng cấp ít nhất 350 km đường liên xã và đường kết nối.

Tính đến ngày 30/10, toàn tỉnh đã mở mới 123,57 km đường, mở rộng nền đường 345,36 km; kiên cố hóa 228,59 km mặt đường bằng bê tông xi măng, mở rộng 73,54 km mặt đường; hoàn thành 31.860 m hệ thống thoát nước, gồm 2.895 m cống và 28.965 m rãnh dọc.

Nhấn mạnh vai trò của sự đồng thuận và tham gia của người dân trong phát triển giao thông nông thôn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy khẳng định: Chính sách hỗ trợ của tỉnh là điều kiện quan trọng, nhưng để có những tuyến đường phù hợp với nhu cầu thực tế, được hoàn thành kịp thời, phát huy hiệu quả sử dụng và được gìn giữ bền lâu thì cần phải có sự đồng thuận, tham gia và giám sát thường xuyên của người dân. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; công khai, minh bạch phương án, nguồn lực và các khoản đóng góp, bảo đảm sự tham gia hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với điều kiện từng hộ gia đình.

Để các tuyến đường giao thông nông thôn phát huy hiệu quả cần sự đồng thuận, tham gia và giám sát thường xuyên của người dân.

Tại xã Mù Cang Chải, việc phân công cán bộ phụ trách từng thôn, từng nhóm hộ đang được xác định là giải pháp quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông. Hiện địa phương đang triển khai 4 công trình giao thông với tổng mức đầu tư trên 19,6 tỷ đồng, số vốn giải ngân gần 12 tỷ đồng.

Theo đó, cấp ủy xã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành phụ trách từng thôn, từng nhóm hộ, yêu cầu cán bộ không chỉ nắm tình hình mà phải trực tiếp cùng người dân tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Việc mở rộng và bê tông hoá các tuyến đường giao thông nông thôn giúp người dân các xã vùng cao đi lại thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Với phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ", việc phát triển giao thông nông thôn tại Lào Cai đang từng bước tạo chuyển biến về hạ tầng, mở rộng kết nối giữa các thôn, bản, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa và phát triển sản xuất. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tỉnh thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống Nhân dân.