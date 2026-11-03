Người lao động đón tin vui: Hà Nội sắp mở bán nhà ở xã hội giá chỉ từ 880 triệu đồng/căn

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Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin mở bán hai dự án nhà ở xã hội do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư tại khu vực Thạch Thất sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 2/12 đến 31/12. Cả hai dự án đều nằm tại xã Hạ Bằng, gần Khu công nghệ cao Hòa Lạc và cách trung tâm Hà Nội hơn 35km về phía Tây. Tổng cộng có 343 căn hộ được mở bán trong đợt 1, gồm 304 căn để bán, 20 căn cho thuê và 19 căn thuê mua.

Cụ thể, dự án nhà ở xã hội Tân Xã – Thạch Thất có tổng diện tích đất sử dụng 2.016m², quy mô 8 tầng và tum, tổng mức đầu tư gần 146 tỉ đồng.

Dự án có tổng cộng 112 căn hộ, trong đó 98 căn để bán, 7 căn cho thuê và 7 căn thuê mua. Diện tích căn hộ bán dao động từ 55,2–68,91m²; các căn cho thuê có diện tích từ 55,2–59,24m².

Với giá bán 23,5 triệu đồng/m², chưa bao gồm kinh phí bảo trì, mỗi căn hộ tại đây có giá khoảng 1,3–1,62 tỉ đồng. Ngoài ra, người mua phải thanh toán thêm kinh phí bảo trì 447.619 đồng/m².

Đối với hình thức thuê mua, thời hạn thuê mua là 5 năm. Giá thuê mua 210.469 đồng/m²/tháng, trong khi giá cho thuê là 100.800 đồng/m²/tháng. Các mức giá này đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Cũng tại xã Hạ Bằng, dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất cung cấp 207 căn hộ để bán, 24 căn cho thuê và thuê mua. Với diện tích căn hộ từ 37,56-77m², người mua có thể sở hữu căn hộ với tổng chi phí từ khoảng 880 triệu đồng. Có quy mô lớn diện tích 4.131,2m², tổng mức đầu tư hơn 325 tỉ đồng. Công trình được xây dựng cao 8 tầng và tum, có thêm 1 tầng hầm, tổng số căn hộ là 231 căn, trong đó 206 căn để bán, 13 căn cho thuê và 12 căn thuê mua..

Với đơn giá 23,5 triệu đồng/m², giá mỗi căn hộ để bán tại Đồng Trúc dao động khoảng 883 triệu đồng đến hơn 1,8 tỉ đồng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Giá thuê mua 209.475 đồng/m²/tháng, thời hạn thuê mua 5 năm. Trong khi đó, giá thuê được công bố ở mức 100.800 đồng/m²/tháng.

Theo kế hoạch, cả hai dự án sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua từ ngày 2/12 - 31/12/2026. Chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng mua bán vào tháng 1/2027 và bàn giao căn hộ trong quý 4/2027.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã khởi công 33 dự án, quy mô 30.000 căn - vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Năm 2027, khoảng 27 dự án với 28.696 căn nhà xã hội dự kiến được cung ứng ra thị trường Thủ đô. Giai đoạn 2028-2030, thành phố sẽ có thêm 101 dự án với 86.216 căn hộ.