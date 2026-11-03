Thúc tiến độ các dự án trọng điểm phía Đông tỉnh Đắk Lắk

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, đôn đốc tiến độ Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà. Ảnh: TTXVN phát

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà được tổ chức khởi công tại xã Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk) vào cuối năm 2025, với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, quy mô hơn 136 ha (gồm đất liền và đảo) cùng hơn 59 ha mặt nước biển. Dự án có thời gian thực hiện 5 năm, trong đó giai đoạn 1 hoàn thành trước tháng 4/2028, giai đoạn 2 hoàn thành trước tháng 10/2030.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, đến nay dự án chưa triển khai bất kỳ hạng mục nào trên đảo. Tại phần đất liền, chỉ có một số phương tiện, máy móc tham gia đào, đắp đất để thi công tường rào, san nền và móng đường dân sinh hoàn trả.

Theo ông Bùi Võ Công, Giám đốc Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình (chủ đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà), khu đất liền của dự án hiện tiếp giáp với tuyến đường liên thôn nhưng chưa có tuyến đường giao thông kết nối trực tiếp với đường ven biển. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ xung quanh khu vực, bao gồm lưới điện và nguồn cấp nước, chưa được đầu tư đồng bộ.

Điều này ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khai thác, vận hành của một khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Vì vậy, nhà đầu tư kiến nghị địa phương và các sở, ngành chuyên môn quan tâm đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu vực dự án.

Dự án Nhà ở xã hội phía Bắc đường Trần Phú (phường Tuy Hòa) khởi công vào cuối năm 2025 nhưng đến nay mới chỉ tiến hành đào đất phần móng.

Cùng được tổ chức khởi công vào cuối tháng 12/2025, đến nay, Dự án Nhà ở xã hội phía Bắc đường Trần Phú (phường Tuy Hòa) và Dự án Nhà ở xã hội An Phú (phường Bình Kiến) vẫn mới chỉ thực hiện các hạng mục đào đất, tạo mặt bằng. Ghi nhận tại công trường cho thấy, chỉ có một số ít phương tiện, máy móc hoạt động và công nhân làm việc. Trong khi đó, đây là những dự án có tổng mức đầu tư lớn, được kỳ vọng sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng nhằm giải quyết nhu cầu an sinh xã hội, giúp hàng nghìn hộ lao động nghèo có nơi an cư.

Qua kiểm tra, khảo sát các dự án nhà ở xã hội và du lịch tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã lắng nghe các nhà đầu tư trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đối với các dự án nhà ở xã hội, ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu nhà đầu tư chủ động nguồn lực, tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đủ điều kiện triển khai; thực hiện đầy đủ cam kết về tiến độ và nghĩa vụ tài chính. Đối với những dự án chậm triển khai, không bảo đảm năng lực thực hiện, cơ quan chuyên môn sẽ rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xem xét xử lý theo quy định.

Riêng đối với Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà, ông Đỗ Hữu Huy lưu ý, phương án đầu tư phải phù hợp với cảnh quan tự nhiên, nhất là không gian biển; hạn chế xây dựng các công trình ảnh hưởng đến tầm nhìn và giá trị cảnh quan vốn có. Việc quy hoạch, thiết kế và bố trí các hạng mục cần hài hòa với địa hình, khai thác hiệu quả lợi thế về cảnh quan, điều kiện tự nhiên, đồng thời giữ gìn những giá trị đặc trưng của điểm đến. Qua đó, hình thành sản phẩm du lịch hấp dẫn nhưng không làm ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Dự án Tuyến đường Cảng Bãi Gốc kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong gặp một số khó khăn do nền đất yếu, ảnh hưởng tiến độ.

Tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nhiều dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai, như: Dự án Tuyến đường Cảng Bãi Gốc kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong, với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng (do Ban Quản lý các Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư); Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk (đoạn đi qua phường Bình Kiến và các xã Ô Loan, Tuy An Nam, Tuy An Đông), với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng (do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông làm chủ đầu tư). Đây là những dự án có vai trò quan trọng đối với phát triển hạ tầng và kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, tiến độ triển khai đang bị ảnh hưởng bởi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và một số nguyên nhân khác.

Theo các chủ đầu tư, khó khăn lớn nhất hiện nay trong quá trình triển khai Dự án Tuyến đường Cảng Bãi Gốc kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong là còn 3 đoạn tuyến đi qua nền đất yếu, với tổng chiều dài khoảng 660 m. Các đoạn tuyến này cần thời gian chờ lún từ 12 - 16 tháng mới có thể tiếp tục thi công, do đó thời gian thực hiện dự án phải điều chỉnh đến hết ngày 31/12/2027.

Ngoài ra, một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã đồng ý nhận tiền bồi thường nhưng vẫn chưa tháo dỡ công trình, di dời. Trong khi đó, Dự án tuyến đường bộ ven biển gặp một số khó khăn trong việc đầu tư, bố trí khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà (xã Ô Loan) khởi công vào cuối năm 2025 nhưng hiện nay vẫn chưa được triển khai các hạng mục.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ đầu tư, chính quyền địa phương và nhà thầu tập trung cao độ, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân trong những tháng cuối năm, bảo đảm giá trị giải ngân sát với khối lượng thực tế, không để hồ sơ thanh toán dồn vào cuối kỳ. Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình. Cơ quan chuyên môn của tỉnh có trách nhiệm tháo gỡ khó khăn về thủ tục, hợp đồng, giá vật liệu xây dựng; bảo đảm công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi tạm ứng kịp thời. Các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để ổn định cuộc sống người dân.

Việc rà soát, đôn đốc tiến độ các dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và nguồn lực đầu tư, bảo đảm các dự án được triển khai đúng định hướng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.