Đẩy nhanh tiến độ các dự án thu hút đầu tư

Đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án

Trong 10 tháng năm 2026, công tác thu hút đầu tư của tỉnh Sơn La đạt nhiều kết quả tích cực. Đến ngày 22/10, toàn tỉnh đã phê duyệt 47 dự án thu hút đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 94.000 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm 2025. Dự kiến đến hết năm, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt khoảng 150.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên.

Trong quý IV/2026, tỉnh phấn đấu khởi công ít nhất 20 dự án, gồm 10 dự án năng lượng, tổng vốn đầu tư 32.916 tỷ đồng; 9 dự án du lịch, tổng vốn 2.365 tỷ đồng và 1 dự án chế biến nông sản, vốn đầu tư 1.480 tỷ đồng.

Nổi bật là Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên, triển khai trên địa bàn hai xã Mường Bang và Mường Cơi, do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư, tổng vốn 27.870,8 tỷ đồng, công suất 1.200 MW. Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến khởi công ngày 15/11/2026. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Đồng chí Trần Hải Thanh, Chủ tịch UBND xã Mường Bang, cho biết: Ngay sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tái định cư và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm đếm tài sản, cây trồng, hoa màu và tuyên truyền, vận động nhân dân. Đến cuối tháng 10, xã đã hoàn thành kiểm đếm 100% diện tích đất và tài sản gắn liền với đất của 70 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, với tổng diện tích khoảng 70,8 ha thuộc phạm vi giai đoạn I và khu vực tổ chức lễ khởi công. Nhân dân các bản đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn BIM.Ảnh Huy Thành

Tại phường Mộc Châu, nơi có các dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 50.000 tỷ đồng, chính quyền địa phương đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Phường triển khai mô hình “Không giấy tờ”, “Tổ dân phố số - Bản số”, đồng thời thành lập các tổ công tác do lãnh đạo phường trực tiếp phụ trách từng dự án.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UBND phường Mộc Châu, cho biết: Phường yêu cầu cán bộ chủ động nghiên cứu quy định, xác định rõ thẩm quyền để giải quyết công việc, không thụ động chờ chỉ đạo của cấp trên. Các tổ công tác trực tiếp rà soát hiện trạng đất đai, công khai quy hoạch, đối thoại với người dân để tháo gỡ vướng mắc. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường trục chính nội thị Mộc Châu đạt 85,5%, phấn đấu bảo đảm điều kiện khởi công trong quý IV/2026.

Tại xã Tà Xùa, cùng với phát triển nông nghiệp đặc sản và du lịch, địa phương đang thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Trên địa bàn có các dự án thủy điện với tổng công suất 43,9 MW đã vận hành; Thủy điện Háng Đồng B chuẩn bị phát điện. Đáng chú ý, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa có tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển du lịch địa phương.

Khảo sát địa điểm khởi công Dự án Tuyến đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên.

Ông Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, cho biết: Xã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục quy hoạch, đất đai và giải quyết những khó khăn phát sinh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ.

Tại phường Chiềng An, Dự án Chiềng An Aurora, tổng vốn đầu tư 480 tỷ đồng, quy mô 12,26 ha, dự kiến khởi công trong tháng 12/2026 tại bản Cá và bản Phiêng Panh. Dự án gồm các hạng mục cầu kính, thang máy và khu nghỉ dưỡng, dự kiến có khả năng đón 300.000 - 400.000 lượt khách/năm.

Cùng với hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan, phường Chiềng An chú trọng gắn phát triển du lịch với tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Đỗ Quang Chiến, đại diện nhà đầu tư, đánh giá cao sự phối hợp của chính quyền địa phương trong công khai quy hoạch, giải quyết vướng mắc và tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát quá trình triển khai dự án.

Anh Quàng Văn Chung, phường Chiềng An, chia sẻ: Người dân rất phấn khởi khi địa phương sắp có dự án du lịch quy mô lớn. Bà con mong muốn dự án sớm triển khai, tạo thêm việc làm, mở rộng cơ hội kinh doanh dịch vụ, tiêu thụ nông sản và nâng cao thu nhập.

Tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng

Theo tổng hợp của Sở Tài chính, từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh triển khai 7 dự án đô thị, nhà ở, tổng quy mô hơn 420 ha, vốn đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng. Các dự án đã hoàn thành ký hợp đồng với nhà đầu tư, đang thực hiện thủ tục quy hoạch, lập dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phường Mộc Châu nghe Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương trình bày ý tưởng đầu tư.

Lĩnh vực năng lượng tiếp tục thu hút nguồn vốn lớn, với 34 dự án nguồn điện đang triển khai, tổng công suất gần 3.790 MW, vốn đầu tư trên 86.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh triển khai 4 dự án lưới điện, tổng vốn trên 3.013 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2027.

Đối với lĩnh vực du lịch, toàn tỉnh có 13 dự án, tổng quy mô gần 390 ha, vốn đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng. Một số dự án đang được đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, gồm: Tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng kết hợp nông nghiệp sinh thái Highland Grands, phường Vân Sơn; Khu du lịch sinh thái Heritage Village, xã Vân Hồ; Quảng trường thời đại và tổ hợp khách sạn hồ trên núi Mộc Châu, phường Mộc Châu; Khu nghỉ dưỡng Mộc Châu Eco Garden, xã Mường Sang; Khu du lịch gắn với nông nghiệp sạch, phường Vân Sơn và Khu vui chơi giải trí Hua Tạt, xã Vân Hồ.

Lãnh đạo xã Mường Bang và nhà đầu tư rà soát hiện trạng mặt bằng chuẩn bị Lễ khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên.Ảnh: Xã Mường Bang

Để đẩy nhanh tiến độ, ngày 24/10, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với một số nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan, đánh giá tình hình triển khai, xác định những khó khăn, vướng mắc và thống nhất giải pháp tháo gỡ, chuẩn bị điều kiện khởi công các dự án trong quý IV/2026.

Theo đó, tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết những vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư. Đối với các dự án năng lượng, ưu tiên tháo gỡ khó khăn về đấu nối, giải tỏa công suất lưới điện; đôn đốc tiến độ các dự án thủy điện, năng lượng tái tạo. Với các dự án đô thị, du lịch, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm điều kiện triển khai theo kế hoạch.

Phối cảnh Nhà máy Thủy điện tích năng Đông Phù Yên - Sơn La.

Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, chủ động giải quyết những khó khăn thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, sử dụng đất không hiệu quả; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Phối cảnh Dự án Chiềng An Aurora.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự chủ động của các địa phương và đồng hành của nhà đầu tư, nhiều dự án trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ. Việc sớm đưa các dự án vào triển khai sẽ góp phần huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm, phát triển hạ tầng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV/2026 từ 13,85% trở lên, phấn đấu tăng trưởng cả năm đạt 8%, tạo nền tảng phát triển cho năm 2027 và những năm tiếp theo.