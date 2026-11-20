Trường Tiểu học Cầu Giấy B phân hiệu 1 trao giải cuộc thi vẽ tranh tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Giá trị của sự chắt chiu trong mỗi mùa tri ân thầy cô

Lứa học trò 8X chúng tôi lớn lên trong những năm tháng đất nước vừa bước ra khỏi bao cấp, đời sống còn nhiều chật vật.

Tôi vẫn nhớ năm học của bậc trung học cơ sở - khoảng lớp bảy hay lớp tám - dịp 20/11 năm ấy, cả lớp rủ nhau góp tiền mua quà tặng cô giáo chủ nhiệm.

Mỗi bạn góp một ít, gom từ tiền ăn sáng, quà vặt ít ỏi hay vài đồng tiền thưởng hiếm hoi. Tất cả chỉ mong đủ mua một tấm vải để cô may áo.

Thời ấy, quần áo may sẵn chưa phổ biến, vải vóc cũng chẳng dồi dào. Nhà gần chợ nên tôi được lớp giao nhiệm vụ nhờ mẹ đi chọn giúp.

Cả khu chợ quê chỉ có vài sạp vải bày bán chủ yếu vào ngày phiên. Nghe mẹ trình bày, cô bán hàng tận tình tư vấn cho hai mẹ con chọn loại vải non, sa tanh hoặc vải xoa màu trắng sữa hay vàng ngà. Cô bảo những gam màu dịu nhẹ ấy hợp với sự nền nã của cô giáo.

Sau hồi đắn đo đi tới đi lui, mẹ con tôi cũng chọn được mảnh vải ưng ý. Sáng hôm sau mang đến lớp, cả bọn xúm lại sờ ngắm, nâng niu rồi thống nhất trao tặng cô ngay trong giờ sinh hoạt.

Món quà nhỏ bé được gom góp từ sự hồn nhiên của tuổi mới lớn khiến cô rưng rưng xúc động, còn chúng tôi thì hân hoan suốt nhiều ngày.

Khi sự tiện lợi làm mờ đi bài học tri ân thầy cô

Mấy mươi năm trôi qua, đời sống đã đổi khác rất nhiều. Lứa học trò 8x năm nào giờ đã bước sang bên kia dốc của tuổi trẻ, người làm cha làm mẹ, người đã có cháu bồng cháu bế. Mỗi dịp tháng Mười Một về, nhìn con cháu chuẩn bị quà cho thầy cô, tôi lại không khỏi chạnh lòng suy ngẫm.

Ngày nay, điều kiện vật chất đủ đầy hơn xưa. Quà tặng thầy cô cũng phong phú, chỉn chu hơn, không còn cảnh học trò phải nhịn ăn sáng hay đắn đo từng thước vải ngoài chợ phiên.

Nhưng chính sự tiện lợi ấy đôi khi lại làm mờ đi quá trình chuẩn bị - thứ vốn dĩ tạo nên giá trị tinh thần sâu sắc nhất của việc tri ân thầy cô.

Khi mọi thứ có thể mua sắm nhanh chóng bằng vài thao tác hay sự thu xếp trọn gói của người lớn, đứa trẻ rất dễ coi việc tặng quà ngày lễ chỉ là một thủ tục phải làm, thay vì một sự gửi gắm tình cảm chân thành.

Tấm vải nhỏ của thế hệ 8x ngày ấy sở dĩ neo lại lâu đến vậy trong ký ức không phải vì giá trị vật chất, mà vì nó được dệt nên từ sự chờ đợi, từ chút hy sinh nhỏ bé của mỗi học trò và sự đồng hành thầm lặng của cha mẹ.

Qua việc nhờ mẹ đi chợ, lắng nghe người bán hàng tư vấn màu sắc sao cho hợp với cô giáo, những đứa trẻ như tôi khi ấy đã học được bài học đầu tiên về sự trân trọng và thấu hiểu dành cho người dạy dỗ mình.

Tôi vẫn tự hỏi, không biết mảnh vải năm xưa đã sờn cũ theo năm tháng, hay vẫn được cô cất giữ như một kỷ niệm nghề.

Chỉ biết rằng khi đã trưởng thành, tự tay dắt con đến trường, tôi càng thấm thía rằng điều quý giá nhất cần trao truyền cho thế hệ sau không phải là giá trị của món quà, mà là thái độ khi trao đi món quà ấy.

Vật chất có thể đổi thay theo nhịp sống hiện đại, hình thức thể hiện tình cảm của mỗi thời cũng khác. Nhưng việc tri ân thầy cô chỉ thực sự ý nghĩa khi được nuôi dưỡng từ sự chân thành, để mỗi mùa lễ đi qua, điều đọng lại trong lòng người dạy và người học vẫn là sự ấm áp, yêu thương.