Ngày 21-11, Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa tổ chức chương trình khám sàng lọc, tư vấn, phát hiện sớm ung thư vú tại cộng đồng cho phụ nữ tại các phường khu vực Nha Trang.

Chương trình ghi thông tin người đến tầm soát.

Tại chương trình, 200 phụ nữ từ 40 đến 59 tuổi ở các phường: Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang được khám lâm sàng, siêu âm tuyến vú và tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng và phát hiện sớm bệnh. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường ở tuyến vú sẽ được tư vấn, hướng dẫn tiếp tục thăm khám, chẩn đoán tại cơ sở y tế phù hợp.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa khám cho người dân.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về phòng ngừa, tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú, đồng thời tạo điều kiện để phụ nữ trong độ tuổi nguy cơ được tiếp cận các dịch vụ khám sàng lọc, tư vấn ngay tại cộng đồng…

Người tới khám được siêu âm tầm soát bệnh.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa sẽ tổ chức thêm 3 đợt khám sàng lọc cho 300 phụ nữ tại phường Ninh Hòa, xã Diên Khánh và xã Cam Lâm.