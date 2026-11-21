Cách nấu cơm khoai lang đơn giản

Cơm độn khoai lang không đòi hỏi nguyên liệu hay cách chế biến cầu kỳ. Mọi người chỉ cần thêm khoai lang vào công đoạn nấu cơm thông thường.

Đầu tiên, bạn vo sạch gạo, rửa kỹ khoai lang dưới vòi nước, gọt vỏ, cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn. Sau đó, bạn cho gạo đã vo cùng lượng nước thích hợp vào nồi cơm điện rồi dàn đều khoai lang lên trên. Bạn điều chỉnh lượng gạo và nước phù hợp với phần khoai được thêm vào; bật chế độ nấu cơm như bình thường. Khi cơm chín, bạn dùng muôi xới nhẹ để trộn đều khoai với cơm.

Món cơm độn khoai lang có vị ngọt thơm. Ảnh: AI

Bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát huyết áp

Theo Chosun, so với cơm nấu hoàn toàn bằng gạo trắng, việc thêm khoai lang tăng lượng chất xơ và vi chất dinh dưỡng trong bữa ăn. Khoai lang chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, có lợi cho hoạt động tiêu hóa.

Khi tiếp xúc với nước, chất xơ hòa tan tạo thành dạng gel nhớt, làm chậm quá trình tiêu hóa và ảnh hưởng đến lượng đường huyết sau ăn. Trong khi đó, chất xơ không hòa tan hấp thụ nước, thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ quá trình đại tiện.

Khoai lang cũng là nguồn cung cấp kali, khoáng chất cần thiết để duy trì cân bằng dịch thể và hoạt động của cơ bắp. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100g khoai lang sống chứa khoảng 375mg kali. Khoáng chất này giúp cơ thể đào thải natri qua nước tiểu, góp phần kiểm soát huyết áp.

Bên cạnh đó, khoai lang chứa các chất chống oxy hóa như beta-carotene và vitamin C. Đặc biệt, beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, hỗ trợ chức năng miễn dịch và duy trì sức khỏe mắt.

Nhờ hàm lượng chất xơ tương đối cao, khoai lang còn có thể kéo dài cảm giác no sau bữa ăn.

Người bệnh thận cần chú ý lượng khoai lang

Dù có nhiều lợi ích dinh dưỡng, cơm độn khoai lang không phù hợp với tất cả mọi người nếu ăn không kiểm soát lượng.

Khoai lang chứa nhiều carbohydrate. Khi ăn cùng cơm, tổng lượng tinh bột trong bữa ăn có thể tăng đáng kể. Vì vậy, người đang kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết nên điều chỉnh lượng gạo tương ứng với phần khoai lang được bổ sung, tránh nạp quá nhiều carbohydrate.

Đặc biệt, người suy giảm chức năng thận cần thận trọng với món ăn này. Khi thận không còn khả năng đào thải kali hiệu quả, khoáng chất này có thể tích tụ trong máu, dẫn đến tăng kali máu.

Nếu nồng độ kali máu vượt quá 5,5 mEq/L, tình trạng tăng kali máu có thể xảy ra, gây ra những biểu hiện nguy hiểm như rối loạn nhịp tim và khó thở.

Do đó, người mắc bệnh thận cần cân nhắc lượng khoai lang tiêu thụ, tùy theo chức năng thận và sức khỏe. Việc có nên bổ sung món ăn này vào thực đơn hay không cần được bác sĩ, chuyên gia xem xét dựa trên tình trạng cụ thể của từng người.