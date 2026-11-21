Nhiều gia đình có thói quen bật bình nóng lạnh trong suốt quá trình tắm vì muốn nước luôn đủ ấm. Tuy nhiên, đây không phải cách sử dụng được khuyến khích. Dù bình nóng lạnh được trang bị thiết bị chống giật, hệ thống bảo vệ vẫn có thể gặp trục trặc hoặc không hoạt động như mong muốn.

Trong môi trường nhà tắm thường xuyên ẩm ướt, sự cố rò điện có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn thiết bị phù hợp, người dùng cần chú ý đến cách vận hành và bảo dưỡng.

Tắt bình nóng lạnh trước khi tắm

Cách sử dụng an toàn hơn là bật bình trước để làm nóng nước, sau đó ngắt nguồn điện bằng aptomat hoặc công tắc phù hợp trước khi sử dụng. Thời gian làm nóng phụ thuộc vào dung tích bình, công suất và nhiệt độ nước đầu vào, vì vậy người dùng nên tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất thay vì áp dụng một mốc thời gian cố định.

Không nên chủ quan cho rằng bình đã có thiết bị chống giật nên có thể bật điện trong lúc tắm. Bộ chống giật có tác dụng giảm nguy cơ khi xảy ra sự cố nhưng không bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.

Để tránh quên, gia đình có thể dán nhãn nhắc nhở gần công tắc hoặc xây dựng thói quen kiểm tra nguồn điện trước khi bước vào phòng tắm.

Kiểm tra hệ thống chống giật và dây tiếp địa

Bình nóng lạnh cần được lắp đặt đúng kỹ thuật, có hệ thống dây tiếp địa và thiết bị bảo vệ chống dòng rò phù hợp. Dây tiếp địa giúp dẫn dòng điện rò xuống đất, trong khi thiết bị chống dòng rò có nhiệm vụ ngắt điện khi phát hiện sự cố.

Gia đình nên thuê thợ điện có chuyên môn kiểm tra định kỳ hệ thống dây dẫn, aptomat, thiết bị chống giật và các điểm đấu nối. Không nên tự ý tháo lắp hoặc sửa chữa nếu không có kiến thức chuyên môn.

Ảnh minh họa: Happynest.vn

Người dùng cũng có thể kiểm tra chức năng chống giật bằng nút TEST theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu thiết bị không ngắt điện khi kiểm tra, cần ngừng sử dụng và gọi thợ kỹ thuật kiểm tra, thay thế khi cần thiết.

Bảo dưỡng bình định kỳ, không chờ đến khi có sự cố

Sau thời gian dài sử dụng, bình nóng lạnh có thể tích tụ cặn, các bộ phận xuống cấp hoặc xuất hiện hư hỏng ở hệ thống điện. Vì vậy, gia đình nên kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Một số dòng bình có thanh magie giúp hạn chế ăn mòn ruột bình. Bộ phận này cần được kiểm tra và thay thế khi cần thiết, tùy theo chất lượng nguồn nước và tình trạng sử dụng. Không nên mặc định mọi bình đều cần thay thanh magie theo cùng một chu kỳ.

Nếu phát hiện bình có dấu hiệu rò nước, vỏ bị ăn mòn, dây điện hư hỏng, aptomat thường xuyên nhảy hoặc có cảm giác tê khi chạm vào vòi nước, cần ngắt nguồn điện và gọi thợ kiểm tra. Tuyệt đối không tiếp tục sử dụng để chờ theo dõi.

Chú ý vị trí lắp đặt và cách sử dụng

Bình nóng lạnh cần được lắp đặt chắc chắn, ở vị trí phù hợp với hướng dẫn kỹ thuật. Công tắc, aptomat nên đặt ở nơi khô ráo, thuận tiện thao tác và tránh để nước bắn trực tiếp. Không tự ý lắp ổ cắm hoặc thiết bị điện tại khu vực thường xuyên ẩm ướt nếu không đáp ứng yêu cầu an toàn.

Người dùng cũng không nên tận dụng nóc bình hoặc đường ống gần thiết bị để treo quần áo, khăn ướt. Khi phát hiện dây dẫn, vòi sen hoặc đường ống bị rò rỉ, cần kiểm tra và xử lý sớm.

Với gia đình đông người thường xuyên thiếu nước nóng, có thể cân nhắc bình dung tích lớn hơn hoặc giải pháp làm nóng nước khác phù hợp với điều kiện lắp đặt. Tuy nhiên, dù sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời hay máy bơm nhiệt, hệ thống vẫn cần được lắp đặt và bảo trì đúng kỹ thuật.

Biết cách xử lý khi xảy ra điện giật

Các thành viên trong gia đình cần được nhắc nhở không sử dụng bình nóng lạnh khi chưa ngắt điện, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ rò điện như cảm giác tê khi chạm vào vòi nước hoặc thiết bị, cần ngừng sử dụng ngay.

Trong trường hợp phát hiện người bị điện giật trong nhà tắm, tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân hoặc nguồn nước khi chưa ngắt điện. Hãy nhanh chóng ngắt cầu dao điện tổng hoặc nguồn điện liên quan nếu có thể thực hiện an toàn, sau đó gọi cấp cứu. Chỉ tiếp cận nạn nhân khi đã chắc chắn nguồn điện được cô lập; tiến hành sơ cứu, hồi sức tim phổi nếu có kỹ năng và theo hướng dẫn của nhân viên cấp cứu.

Sử dụng bình nóng lạnh an toàn không chỉ phụ thuộc vào chất lượng thiết bị mà còn nằm ở thói quen của mỗi gia đình. Ngắt điện trước khi tắm, kiểm tra hệ thống bảo vệ và bảo dưỡng đúng cách là những việc đơn giản nhưng không nên xem nhẹ.