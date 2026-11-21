Mâm cơm tối vừa dọn xong, ông Tính ra phòng khách uống nước, tay cầm điện thoại chăm chú lướt mạng. Chợt ông gọi với vào bếp:

- Này bà, ra đây tôi cho xem cái này. Hay lắm!

- Có chuyện gì đấy ông? Lại mua được món hàng giảm giá trên mạng à?

- Không phải. Đây là một cô xem tử vi nổi tiếng trên mạng. Chỉ cần biết ngày tháng năm sinh, cô ấy có thể nói vanh vách chuyện gia đình, công việc, tiền bạc. Tôi vừa xem thử, thấy đúng phết!

Trên màn hình, một phụ nữ đang livestream, phía dưới là hàng trăm bình luận nhờ xem vận hạn, tình duyên, công danh. Thỉnh thoảng, người này lại nhấn mạnh ai gặp vận xui thì nên làm lễ giải hạn để tránh tai ương.

Bà Tình hỏi:

- Ông tin những chuyện này thật đấy à?

- Sao lại không? Người ta có căn, có số mới xem được chứ! Cô này còn bảo năm nay tôi có sao xấu chiếu mệnh, tiền bạc dễ thất thoát, trong nhà có người gặp chuyện chẳng lành. Muốn hóa giải phải làm lễ.

Bà Tình bật cười:

- Thế thì cô ấy nói cũng đúng một nửa. Nhà mình tháng nào chẳng có tiền thất thoát, nào tiền điện, tiền nước, tiền học của con. Còn muốn tránh chuyện chẳng lành thì ông chịu khó đội mũ bảo hiểm khi đi xe, không uống rượu bia khi lái xe.

- Bà cứ đùa. Chuyện tâm linh không thể tùy tiện được. Tôi thấy nhiều người bình luận cảm ơn cô ấy vì đã giúp gia đình tai qua nạn khỏi.

- Ông có biết những lời bình luận ấy thật hay giả không? Người ta nói những điều chung chung, ai nghe cũng có thể thấy giống chuyện nhà mình. Thế mà ông đã vội tin.

Bà Tình kể, cô bạn cùng cơ quan từng tham gia một hội nhóm xem tarot trên mạng. Ban đầu, bạn chỉ muốn hỏi chuyện công việc, tình cảm với giá một trăm nghìn đồng. Sau khi nghe người xem bài phán sắp tới có nhiều biến động, bạn được gợi ý mua thêm gói luận giải chuyên sâu và vật phẩm phong thủy được quảng cáo có khả năng thu hút tài lộc, xua đuổi vận xui. Tin lời, bạn tiếp tục chuyển tiền nhưng cuối cùng chẳng nhận được gì ngoài những lời hứa hẹn. Đáng sợ hơn, có người vì tin lời thầy bói mà nghi ngờ người thân, khiến vợ chồng, anh em bất hòa.

Nghe vợ phân tích, ông Tính có vẻ chột dạ. Ông nhớ lại, tài khoản xem bói kia vừa nhắn tin riêng, đề nghị cung cấp họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại và địa chỉ để lập lá số. Thậm chí, người này còn gợi ý ông chuyển khoản trước để được ưu tiên xem trong buổi livestream tiếp theo.

Bà Tình nói thêm:

- Ông không thấy báo chí vừa đưa tin một đối tượng tự xưng “Cậu Tuấn Cửa Ông” hành nghề bói toán trực tuyến bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đó sao? Những chiêu trò này không chỉ khiến người nhẹ dạ mất tiền mà còn có nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân.

Ông Tính tắt livestream, đặt điện thoại xuống bàn:

- Nghe bà nói, tôi cũng thấy mình hơi nhẹ dạ. Nhưng thỉnh thoảng đi lễ chùa, cầu bình an cho gia đình thì có gì sai không?

- Đi chùa để lòng thanh thản, hướng thiện, nhắc nhau sống tốt thì có gì sai. Nhưng đừng đánh đồng tín ngưỡng với mê tín dị đoan. Muốn làm ăn phát đạt thì phải chịu khó, tính toán cẩn thận; muốn gia đình hạnh phúc thì mỗi người phải sống có trách nhiệm. Chẳng có lá bùa hay lời phán nào làm thay được những việc ấy.

Ông Tính gật gù, cười xòa:

- Thế thì từ nay tôi chỉ tin vào bà thôi!

- Ông lại khéo nịnh!

Tiếng cười của hai vợ chồng vang lên trong căn nhà nhỏ. Chuyện bói toán online tưởng chỉ là câu chuyện giải trí sau bữa cơm tối nhưng nếu không tỉnh táo, người ta có thể phải trả giá bằng tiền bạc, niềm tin và cả hạnh phúc gia đình. Bởi suy cho cùng, chẳng có “cậu”, “cô”, “thầy” nào có thể nhìn thấu tương lai hay quyết định số phận của người khác.