Tại chương trình, học sinh, người dân được khám, tư vấn tình trạng sức khỏe răng miệng, sàng lọc các bệnh lý, hướng dẫn vệ sinh răng miệng đúng cách, phòng ngừa sâu răng, bệnh nha chu và phát hiện sớm các bất thường về răng, hàm, mặt, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc nha khoa; thực hiện miễn phí một số thủ thuật nha khoa cơ bản theo chỉ định chuyên môn gồm nhổ răng sữa, bám bít hỗ rãnh dự phòng sâu răng và trám phục hồi răng sâu; những trường hợp có bệnh lý hoặc dị tật răng hàm mặt cần can thiệp chuyên môn, người bệnh được tư vấn, hướng dẫn chuyển tuyến hoặc đăng ký điều trị phù hợp.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Võ Trương Như Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo răng hàm mặt - Đại học Y Hà Nội thực hiện một số thủ thuật nha khoa cơ bản tại chương trình.

Bên cạnh hoạt động khám, sàng lọc miễn phí, chương trình triển khai hỗ trợ điều trị nha khoa chuyên sâu trong thời gian 2 năm kể từ ngày 21/11/2026, với tổng giá trị cam kết hỗ trợ dự kiến 11 tỷ 250 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ điều trị răng miệng và chỉnh nha cho 100 trẻ em có dị tật khe hở môi, vòm miệng bẩm sinh; hỗ trợ phục hồi chức năng và điều trị nha khoa cho 3 bệnh nhân mắc hội chứng loạn sản ngoại bì; hỗ trợ cấy ghép Implant cho 50 bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn đáp ứng điều kiện chuyên môn.

Đối với trẻ em có dị tật khe hở môi, vòm miệng bẩm sinh, chương trình hỗ trợ miễn phí 100% chi phí điều trị răng miệng và chỉnh nha trong phạm vi chương trình, giá trị hỗ trợ 80 triệu đồng/ca. Bệnh nhân mắc hội chứng loạn sản ngoại bì được hỗ trợ điều trị đặc biệt với mức 500 triệu đồng/ca; sau khi sử dụng hết 3 suất hỗ trợ, các bệnh nhân khác thuộc diện này tiếp tục được giảm 50% chi phí điều trị nha khoa theo điều kiện chương trình. Ngoài ra, hỗ trợ 50 suất hỗ trợ cấy ghép Implant có giá trị 35 triệu đồng/suất dành cho người bệnh hoàn cảnh khó khăn.