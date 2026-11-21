Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đục thuỷ tinh thể là căn bệnh gây mù loà phổ biến nhất trên thế giới. Có khoảng 25- 50 triệu người trên toàn cầu có thị lực dưới 1/20 do đục thuỷ tinh thể. Tỷ lệ mắc bệnh đục thủy tinh thể ở độ tuổi khác nhau: 55 - 64 (4,5%), từ 75 - 84 tuổi tăng gần 46%.

Tại châu Á, mù do đục thể thuỷ tinh chiếm 50% các dạng mù, nữ giới mắc bệnh cao hơn nam.

Tại Việt Nam, theo Viện Mắt Trung ương, mù do đục thể thuỷ tinh chiếm 60% các loại mù. Trong đó nữ giới bị đục thể thuỷ tinh 2 mắt chiếm 68,5%, nam chiếm 59,3%. Tỷ lệ đục thể thủy tinh ở người trên 50 tuổi chiếm khoảng hơn 70%.

ĐỤC THỦY TINH LÃO SUY

Đục thủy tinh thể ở người già còn được gọi là đục thể thủy tinh lão suy. Đây là nguyên nhân đục thể thủy tinh thường gặp nhất ở người tuổi trên 65 tuổi.

Đục thủy tinh thể ở người già gồm đục nhân trung tâm và đục phần vỏ. Ở giai đoạn đục chưa hoàn toàn, cắt trên kính hiển vi sẽ thấy rất rõ sự đậm đặc của lớp nhân trung tâm.

Theo ThS, Bác sĩ Phan Thanh Nga (Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Hitec), người đã có kinh nghiệm phẫu thuậtgần 20 năm, độ tuổi bị đục thủy tinh thể ở Việt Nam đang có xu hướng trẻ hóa.

Trước đây, thông thường bệnh nhân khoảng ngoài 70 đến 80 tuổi mới bị đục thủy tinh thể thì những năm gần đây có rất nhiều bệnh nhân đến khám với tình trạng đục thủy tinh thể ở độ tuổi 50, 60.

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân gây mù lòa hàng đầu trên thế giới. Ảnh: Thanh Thảo

Tình trạng này được cho là có liên quan đến bệnh lý rối loạn chuyển hóa.

Đục thủy tinh thể, ngoài yếu tố lão hóa thì tác dụng phụ của những loại thuốc hoặc những bệnh rối loạn chuyển hóa... cũng là những nguyên nhân quan trọng.

CẦN CHỮA TRỊ SỚM NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐỤC THỦY TINH THỂ BỆNH LÝ

Theo các bác sĩ, còn có một dạng đục thủy tinh thể bẩm sinh, đó là do bệnh lý của mẹ từ trong bào thai cũng có thể làm cho trẻ bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Cần chữa trị sớm với những trường hợp bệnh lý.

Với người ngoài 60 tuổi, ThS, Bác sĩ Phan Thanh Nga (Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Hitec) khuyên nên khám định kỳ khoảng 6 tháng – 1 năm/lần.

Đặc biệt với những nhóm bệnh nhân có bệnh lý tiểu đường, huyết áp cần thăm khám định kỳ thường xuyên hơn, bởi những bệnh này có thể gây biến chứng đáy mắt.

Ngoài ra, nên đeo kính râm khi đi nắng, giảm đồ uống có cồn, giảm hút thuốc, có chế độ ăn uống bổ sung dinh dưỡng cho mắt như cải thìa, cải bó xôi, cà rốt, rau củ quả nhiều màu sắc, cá, các loại hạt.