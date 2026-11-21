Ông Nguyễn Văn Tâm trên đường chạy tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc Chinh phục đỉnh cao Bà Rá lần thứ 31 năm 2026.

Khỏe lên từ những bước chạy

Năm 2019, khi gặp nhiều vấn đề về huyết áp, tim mạch, mỡ máu và đặc biệt là đau thần kinh tọa, ông Tâm bắt đầu tìm đến thể thao với mong muốn cải thiện sức khỏe. Sau khi thử nhiều môn, ông nhận thấy chạy bộ là phù hợp nhất, bởi có thể chủ động thời gian, địa điểm mà không cần người tập cùng.

Sau khoảng 2 tháng tập luyện, ông cảm nhận sức khỏe của mình cải thiện tích cực. Các chỉ số sức khỏe qua kiểm tra tại bệnh viện trở về mức bình thường, vóc dáng săn chắc, mỡ bụng giảm đáng kể, đặc biệt là bệnh đau thần kinh tọa khỏi hẳn. Ông Tâm chia sẻ: “Trước đây không chạy, sáng dậy rất uể oải, đến việc dắt xe máy ra đi làm cũng thấy ngại. Nhưng từ khi chạy bộ, mình trở nên nhanh nhẹn, siêng năng hơn, lúc nào cũng vui vẻ, làm việc gì cũng hiệu quả”.

Từ đó, chạy bộ trở thành thói quen hằng ngày của ông. Khoảng 5 giờ sáng, ông Tâm bắt đầu chạy. Trước đây, ông chạy trên tuyến ĐT.741, sau đó để bảo đảm an toàn giao thông, ông chuyển sang các tuyến đường trong khu dân cư, khu vực trung tâm hành chính xã Thuận Lợi và lân cận. Việc thay đổi không gian, khám phá những cung đường mới hết sức thú vị, giúp mỗi buổi chạy của ông đều trở thành cơ hội khám phá không gian, địa điểm mới.

Gắn bó với chạy bộ từ năm 2019, ông Tâm cũng từng tham gia một số giải chạy phong trào và hoàn thành cự ly marathon hơn 42km. Không đặt nặng thành tích bởi đã ở tuổi trung niên, ông xác định mỗi lần về đích là một trải nghiệm, giúp bản thân rèn luyện sự bền bỉ và ý chí vượt qua giới hạn.

Để duy trì sức khỏe, ngoài chạy bộ, ông Tâm còn kết hợp bơi lội và chú trọng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Theo ông, người chạy đường dài cần bảo đảm đủ năng lượng, lưu ý trước giải chạy phải ngủ đủ giấc, hạn chế uống bia, rượu. Trên đường chạy phải biết phân phối sức hợp lý, bởi từ kilômét thứ 35 trở đi là thử thách lớn đối với cơ thể, đòi hỏi người chạy phải có sự chuẩn bị tốt về thể lực lẫn tinh thần.

Lan tỏa tình yêu chạy bộ

Nếu sức khỏe là lý do đưa ông Tâm đến với chạy bộ thì niềm vui lớn hơn sau nhiều năm gắn bó chính là việc 2 người con của ông cũng yêu thích môn thể thao này. Từ thói quen tập luyện của cha, Nguyễn Đồng Tuyết Nhi (18 tuổi) và Nguyễn Thiện Nhân (12 tuổi) dần hình thành niềm đam mê chạy bộ. Những ngày nghỉ hè, 2 chị em tự giác đến công viên chạy bộ mỗi ngày, trở thành tấm gương thu hút nhiều bà con hàng xóm cùng chạy và tập thể dục buổi sáng.

Tuyết Nhi cho biết: “Chạy bộ giúp cơ thể phát triển toàn diện, nâng cao sức đề kháng. Trước đây, cháu hay bị bệnh vặt như hắt hơi, sổ mũi, nhưng từ khi luyện tập chạy bộ thì đến nay không còn như vậy nữa”.

Việc các con tự giác tập luyện là niềm vui lớn đối với ông Tâm. Ông cho rằng, cha mẹ chính là tấm gương giúp các con hình thành thói quen vận động. Bên cạnh đó, ông Tâm còn lan tỏa tình yêu chạy bộ đến những người bạn.

Ông Vũ Văn Nghĩa, một người bạn của ông Tâm cho biết: “Chạy bộ mang đến nhiều điều thú vị, đặc biệt giúp tôi giải tỏa áp lực trong công việc. Hơn nữa, mỗi khi chạy tôi thường để điện thoại ở nhà, nhờ vậy cũng hạn chế được những cuộc gọi rủ nhậu không cần thiết”.

Trước thềm Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, ông Tâm cùng các con và bạn bè đang tích cực tập luyện, chuẩn bị thể lực tốt để tham gia giải. Với họ, mỗi mùa giải là động lực thúc đẩy và duy trì thói quen chạy bộ hằng ngày để khỏe hơn, năng động, tích cực hơn.