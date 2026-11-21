Mùa mưa, số ca rắn cắn tăng rõ rệt. Ảnh: Flickr.

Theo thông tin từ gia đình, bé nhìn thấy một con rắn có đầu hình tam giác, hình dáng giống rắn lục đuôi đỏ. Do tò mò, trẻ dùng chân đá vào con vật và bị cắn vào mu bàn chân trái.

Khoảng 2 giờ sau tai nạn, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa trong tình trạng bàn chân trái sưng nề nghiêm trọng. Qua thăm khám, các bác sĩ chỉ định theo dõi sát và sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu.

Sau đợt truyền huyết thanh đầu tiên, tình trạng sưng nề vẫn tiếp tục tiến triển. Các bác sĩ quyết định truyền thêm đợt thứ hai. Sau 6 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi cải thiện, vết sưng giảm dần và bé được xuất viện.

Theo các bác sĩ, tùy loài rắn, nọc độc có thể gây ra những tổn thương khác nhau. Với nhóm rắn lục, người bị cắn thường đau, sưng nề, bầm tím, phồng rộp hoặc xuất huyết tại chỗ. Một số trường hợp có thể xuất hiện rối loạn đông máu.

Trong khi đó, nọc độc của một số loài rắn khác có thể tác động lên hệ thần kinh, gây sụp mí, nhìn đôi, yếu liệt cơ, khó nuốt và suy hô hấp.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Các dấu hiệu nguy hiểm sau khi bị rắn cắn gồm vùng tổn thương sưng đau tăng dần, bầm tím, chảy máu bất thường, chảy máu chân răng, chảy máu mũi, tiểu máu, chóng mặt, nôn ói, mệt lả, sụp mí, khó nuốt hoặc khó thở.

Đáng lưu ý, triệu chứng nhiễm độc không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay sau khi bị cắn. Vì vậy, người dân không nên chủ quan ngay cả khi vết thương nhỏ, ít đau hoặc chưa có biểu hiện bất thường.

Khi trẻ bị rắn cắn, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi khu vực có rắn, giữ trẻ bình tĩnh, hạn chế vận động và bất động tương đối chi bị cắn. Đồng thời, cần tháo giày dép, trang sức hoặc những vật dụng có thể gây chèn ép khi vùng tổn thương sưng lên.

Gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, ghi nhớ thời điểm bị cắn. Nếu bảo đảm an toàn, có thể chụp ảnh con rắn từ xa để hỗ trợ bác sĩ nhận diện. Người dân không nên tìm cách bắt hoặc mang xác rắn theo.

Các bác sĩ lưu ý người dân không tự ý garô, rạch, chích, nặn hoặc hút nọc độc tại vết thương; không đắp lá cây, thuốc nam hay hóa chất lên vùng bị cắn. Những cách xử trí này có thể khiến vết thương nhiễm trùng, tổn thương nặng hơn và làm chậm thời gian cấp cứu.

Để phòng tránh tai nạn, người dân cần phát quang bụi rậm, vệ sinh sân vườn, không để gỗ, gạch đá hoặc rác thải tồn đọng quanh nhà. Khi đi làm vườn, đi ruộng hoặc đến khu vực nhiều cây cỏ, nên mang giày, ủng, quần dài và sử dụng đèn chiếu sáng khi di chuyển ban đêm.

Đối với trẻ nhỏ, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ không đến gần, trêu chọc hoặc tự ý bắt rắn. Khi phát hiện rắn trong khu vực sinh hoạt, trẻ cần báo ngay cho người lớn để xử lý an toàn.