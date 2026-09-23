Tài xế đều không có nồng độ cồn

Hình ảnh vụ tai nạn do camera ghi lại. Clip: Nguồn tin cung cấp

Theo Công an tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong, gồm ông Nguyễn Đình P. (SN 1963, trú tổ dân phố Phú Thành, phường An Nhơn Bắc, là người điều khiển xe máy biển số 77P2-04xx xảy ra va chạm với xe khách) và bà Bùi Thị X. (SN 1966, trú thôn Bình Long, xã Phù Mỹ Nam, là hành khách trên xe khách).

Cơ quan Công an xác định vào thời điểm xảy ra va chạm, 2 nạn nhân bị thương nặng, sau đó tử vong trong quá trình cứu hộ, đưa đi cấp cứu.

Vụ va chạm khiến 3 phương tiện liên quan hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 95 triệu đồng.

Xác định sơ bộ nguyên nhân ban đầu do tài xế xe khách Nguyễn Văn C. (SN 1990, tổ dân phố Trường An 2, phường Hoài Nhơn) điều khiển phương tiện không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông.

Kết quả kiểm tra tài xế xe khách Nguyễn Văn C. và tài xế taxi là anh Lê Văn Tâm (SN 2005, trú thôn Thái An, xã An Lương) không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Ông Nguyễn Đình P. không có nồng độ cồn.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, xe khách giường nằm lật đè lên đảo giao thông tại nút giao, đầu quay về hướng Nam, quay 180 độ so với hướng di chuyển Nam - Bắc trước khi xảy ra va chạm (xe đi từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai).

Clip camera ghi lại vụ tai nạn cho thấy, sau khi xảy ra va chạm với xe máy, xe khách tiếp tục va chạm với xe taxi và tông vào đảo giao thông, đảo chiều. Cú va chạm khiến xe taxi xê dịch nhiều mét, thời điểm anh Lê Văn Tâm đang ngủ trong xe.

Xe khách lộ rõ tình trạng hư hỏng sau khi được dựng dậy. Ảnh: Nguyễn Chơn

Đến khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, hai phương tiện đã được kéo đi khỏi hiện trường, trả lại phần đường lưu thông cho các phương tiện theo chiều Bắc - Nam trên tuyến quốc lộ 1.

Trung tâm Y tế An Nhơn cho hay, sáng cùng ngày, đơn vị tiếp nhận 4 hành khách bị thương trong vụ tai nạn, trong đó trung tâm tiếp nhận chăm sóc 1 trường hợp tài xế taxi.

Chiều 23-9, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết 3 hành khách bị thương chuyển đến điều trị vào sáng cùng ngày hiện sức khỏe đã ổn định.

Như đã thông tin, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 23-9, tại ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 (thuộc tổ dân phố Tiên Hội, thuộc phường An Nhơn Bắc) xảy ra vụ lật xe khách giường nằm (biển kiểm soát 77F-005.xx của nhà xe Bảy Tàu).

Xe khách chạy hướng Nam - Bắc do tài xế Nguyễn Văn C. điều khiển, ban đầu xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn Đình P. điều khiển chạy hướng Đông - Tây, sau đó đâm vào xe taxi biển kiểm soát 60E-006.xx đậu khu vực ngã tư, lật đè lên đảo giao thông.