Quốc hội triệu tập kỳ họp thứ hai, khai mạc sớm hơn thông lệ

Các đại biểu Quốc hội khóa XVI tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Ảnh: Media Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có công văn triệu tập kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 17/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 20/11. Kỳ họp được chia thành 2 đợt: Đợt một từ ngày 17/10 đến 13/11, đợt hai từ ngày 19 đến 20/11.

Tại kỳ họp thứ hai, dự kiến có 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật được trình Quốc hội xem xét thông qua. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu 2 dự án luật, xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Theo dự kiến, Quốc hội cũng xem xét thông qua các dự án luật, nghị quyết khác để thực hiện nhiệm vụ lập pháp được yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 theo chủ trương, định hướng, yêu cầu mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và các văn kiện khác của Đảng.

Trong những dự án luật được Quốc hội dự kiến thông qua có nhiều luật, bộ luật lớn và quan trọng, như Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động…