Công bố tình huống khẩn cấp không có nghĩa toàn Lâm Đồng bị tê liệt, cô lập

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành kiểm tra hiện trường và chỉ đạo các biện pháp khắc phục vụ sạt lở tại đèo Prenn (Ảnh tư liệu)

Trong bối cảnh đó, tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Đắk Snao và đèo Prenn để tập trung nguồn lực xử lý những khu vực có nguy cơ cụ thể. Việc công bố tình huống khẩn cấp là cơ sở để triển khai ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, không đồng nghĩa toàn tỉnh rơi vào tình trạng khẩn cấp, giao thông bị tê liệt hoặc các địa bàn đều bị cô lập.

Khẩn cấp để chủ động ứng phó

Mưa lớn gây sạt lở tại nhiều địa phương, trên nhiều tuyến đường và cung đèo ở Lâm Đồng là thực tế. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, việc chủ động ứng phó, kịp thời xử lý các sự cố có ý nghĩa quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai là một trong những biện pháp cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để triển khai ngay các giải pháp ứng phó, huy động nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên các hộ dân thôn Đắk Snao, xã Quảng Khê được di dời đến nơi tạm trú, tạm tránh (Ảnh tư liệu)

Tại Đắk Snao, tình trạng sụt lún, sạt trượt diễn biến phức tạp trên diện tích hơn 4 ha, với các vết nứt kéo dài khoảng 300 m, rộng từ 6 - 17 cm, đe dọa an toàn của 79 hộ dân với 454 nhân khẩu.

Trước tình hình này, ngày 20/9, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 4620/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, làm cơ sở triển khai các biện pháp ứng phó.

Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời người dân, bố trí nơi tạm cư, cảnh giới khu vực nguy hiểm, đồng thời khảo sát địa chất để xây dựng phương án xử lý lâu dài.

Đoạn taluy dương bị sạt trượt trên đèo Prenn cao 20 - 25 m (Ảnh tư liệu)

Tại đèo Prenn, mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ sạt trượt tại những vị trí có địa chất phức tạp. Theo khảo sát của Sở Xây dựng, khu vực sạt lở tập trung tại đoạn Km224+900 - Km225+250, nơi mái taluy dương cao 20 - 25 m, cấu tạo chủ yếu từ đất xen đá mồ côi, dễ mất ổn định khi ngấm nước mưa kéo dài.

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường ngày 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý, huy động nguồn lực khắc phục sạt lở và bảo đảm an toàn giao thông.

Vị trí sạt trượt taluy dương trên đèo Prenn tại Km224+900 - Km225+250 (Ảnh tư liệu)

Quyết định số 4633/QĐ-UBND ngày 22/9 công bố tình huống khẩn cấp, cùng với lệnh triển khai công trình khẩn cấp, tạo cơ sở pháp lý để đẩy nhanh việc lựa chọn đơn vị có năng lực, tổ chức khắc phục sạt lở theo cơ chế dành cho trường hợp khẩn cấp, đồng thời vẫn phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng và giám sát thi công.

Song song với việc xử lý trước mắt, Sở Xây dựng đề xuất phương án gia cố mái taluy với kinh phí dự kiến 15,64 tỷ đồng, kết hợp đào bạt khoảng 1.000 m³ đất đá giảm tải, gia cố 3.000 m² mái dốc bằng lưới thép cường độ cao, hệ thống cáp giằng và neo giữ. Tỉnh cũng yêu cầu rà soát toàn diện các vị trí có nguy cơ sạt lở để xây dựng phương án phòng ngừa lâu dài.

Hai quyết định có mục tiêu rất cụ thể: tại Đắk Snao là bảo vệ tính mạng, tài sản và ổn định đời sống người dân; tại đèo Prenn là xử lý nguy cơ sạt lở, bảo vệ người tham gia giao thông và duy trì hoạt động của tuyến đường huyết mạch.

Ngay sau sự cố sạt trượt trên đèo Prenn, các sở, ngành và lực lượng liên quan triển khai phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện (Ảnh tư liệu)

Khắc phục sạt lở, duy trì giao thông

Một tuyến đường xảy ra sạt lở không có nghĩa toàn tuyến phải ngừng lưu thông. Việc tổ chức giao thông phụ thuộc vào mức độ nguy hiểm tại từng vị trí, diễn biến thời tiết, địa chất và khả năng bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Tại đèo Prenn, công tác khắc phục được triển khai song song với việc duy trì giao thông. Sau khi xử lý điểm sạt lở taluy dương, phương tiện được tổ chức lưu thông qua 3 trong tổng số 4 làn đường tại khu vực này. Lực lượng chức năng tiếp tục phân luồng, theo dõi diễn biến sạt trượt và xử lý các vị trí nguy hiểm.

Một điểm đất đá tràn xuống lòng đường trên đèo Gia Bắc vào chiều 23/9/2026 (Ảnh tư liệu)

Ngược lại, tại đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28, sạt lở tiếp tục xảy ra ngày 23/9 ngay tại khu vực đang thi công khắc phục sự cố cũ. Lực lượng chức năng bố trí cảnh giới, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn phương tiện quay đầu, lựa chọn tuyến khác nhằm bảo đảm an toàn. Đến sáng nay 25/9, đèo Gia Bắc tiếp tục tạm cấm phương tiện lưu thông theo cả 2 chiều do sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã lập chốt tại 2 đầu đèo, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình thay thế qua Quốc lộ 28B và Quốc lộ 55.

2 phương án tổ chức giao thông khác nhau phản ánh điều kiện thực tế của từng tuyến: nơi đủ điều kiện an toàn thì duy trì lưu thông có kiểm soát; nơi nguy hiểm phải hạn chế hoặc tạm dừng giao thông.

Không thể từ việc một tuyến đường phải tạm dừng lưu thông mà suy rộng thành tình trạng đình trệ giao thông trên toàn tỉnh.

Các phương tiện được phân làn để đi qua vị trí sạt trượt trên đèo Prenn tại Km224+900 - Km225+250 (Ảnh tư liệu)

Từ Mimosa đến Prenn

Việc công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai tại Lâm Đồng không phải chưa từng có.

Tháng 11/2025, sau sự cố sạt lở nghiêm trọng làm đứt gãy nền đường đèo Mimosa, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 2105/QĐ-BXD ngày 24/11/2025 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại đoạn Km226+600 - Km226+800.

Sau khi huy động nhân lực, máy móc thi công khẩn trương, tuyến đường tạm qua vị trí sạt lở được thông xe từ ngày 30/11/2025. Tiếp đó, cầu cạn Xuân Hương được xây dựng và chính thức thông xe 2 chiều ngày 22/4/2026.

Cầu cạn trên đèo Mimosa chính thức thông xe 2 chiều ngày 22/4/2026 (Ảnh tư liệu)

Từ việc khôi phục đường tạm đến hoàn thành cầu cạn Xuân Hương trên đèo Mimosa cho thấy quá trình xử lý tình huống khẩn cấp có thể kết hợp giải pháp khôi phục giao thông trước mắt với đầu tư công trình lâu dài nhằm bảo đảm an toàn.

Đối với đèo Prenn, hiệu quả của phương án gia cố đang được đề xuất sẽ tiếp tục phụ thuộc vào chất lượng thi công, công tác giám sát và theo dõi sau khi hoàn thành.

Thông tin chính xác, nhận diện đúng nguy cơ

Sạt lở xảy ra ở nhiều nơi không đồng nghĩa với việc toàn tỉnh được đặt trong tình huống khẩn cấp; một tuyến đường có vị trí sạt lở nguy hiểm cũng không có nghĩa toàn tuyến phải đóng cửa.

Điều người dân cần là thông tin chính xác về phạm vi ảnh hưởng, những khu vực nguy hiểm, tuyến đường có thể lưu thông, biện pháp bảo đảm an toàn và tiến độ khắc phục. Việc công khai những thông tin này cũng tạo điều kiện để giám sát chất lượng công trình và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Khu vực xảy ra sụt lún, sạt trượt tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Khê được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó (Ảnh tư liệu)

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai là cơ sở để hành động kịp thời trước nguy cơ, không phải dấu hiệu cho thấy toàn bộ địa phương rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Phân định đúng phạm vi từng quyết định, phản ánh đầy đủ mức độ nguy hiểm và các biện pháp đang triển khai là yêu cầu cần thiết để thông tin chính xác, tránh gây tâm lý hoang mang không cần thiết.

Khi nào công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai?

Theo Điều 12 Nghị định 66/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 53/2026/NĐ-CP, tình huống khẩn cấp được công bố khi thiên tai đã hoặc đang xảy ra, gây ảnh hưởng hoặc có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, nhà ở của nhiều người dân hoặc các công trình hạ tầng quan trọng, cần triển khai ngay biện pháp ứng phó để ngăn chặn và nhanh chóng khắc phục hậu quả.