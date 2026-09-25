Khánh Hòa truy điệu, an táng 45 hài cốt liệt sĩ

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5; đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại biểu Quân khu 5, lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân.

Các đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Hài cốt các liệt sĩ được quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tại lễ truy điệu, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Điếu văn truy điệu đã nhấn mạnh sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tô thắm trang sử vàng đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Khánh Hòa; là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mãi mãi được các thế hệ hôm nay và mai sau ghi nhớ, tự hào.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khánh Hòa nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Cùng với đó, chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để một liệt sĩ nào bị lãng quên.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Quân khu 5 đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Các đại biểu đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghi thức thả hoa.

Các đại biểu thả hoa vào phần mộ vừa an táng.

Đại biểu thắp hương các phần mộ vừa được an táng.

Sau nghi thức truy điệu, các đại biểu thực hiện nghi lễ an táng 45 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung. Các liệt sĩ được xác định hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước. Trong số này, 39 hài cốt được tìm thấy tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh (xã Diên Khánh); 4 hài cốt trên đỉnh núi Hòn Chảo (xã Vạn Ninh) và 2 hài cốt tại căn cứ cách mạng Đồng Bò (phường Nam Nha Trang).