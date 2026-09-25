Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông làm Thành viên HĐTV Vinachem

Chiều 24/9, tại trụ sở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Bộ Tài chính tổ chức Lễ công bố Quyết định số 2368 ngày 22/8/2026 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Ông Phạm Đức Thắng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, thời hạn 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Văn Đông sinh năm 1982, có trình độ Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, ông là Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã trao Quyết định cho ông Nguyễn Văn Đông.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có vai trò trong một lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế, đòi hỏi Tập đoàn phải có những thay đổi về tư duy và phương thức hoạt động.

Thứ trưởng đề nghị Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

Ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính trao Quyết định cho ông Nguyễn Văn Đông.

Đối với ông Nguyễn Văn Đông, Thứ trưởng đề nghị trên cương vị Thành viên Hội đồng thành viên cần phát huy kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng cũng lưu ý đội ngũ lãnh đạo Tập đoàn cần thường xuyên rà soát, đổi mới tư duy, tìm kiếm những phương thức hoạt động hiệu quả hơn, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐTV Tập đoàn.

Theo ông Hiệp, việc kiện toàn Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy kiểm soát là điều kiện để Tập đoàn tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục đổi mới phương thức phát triển, tăng cường liên kết giữa các đơn vị, hướng tới hình thành các cụm sản phẩm, cụm ngành có tính liên kết, nâng cao giá trị và hiệu quả chuỗi sản xuất.

Ông Phùng Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Đông cho biết đã có hơn 20 năm công tác trong ngành Hóa chất, trải qua nhiều vị trí tại các đơn vị sản xuất trực tiếp, cơ quan Tập đoàn và doanh nghiệp thành viên.

Ông Nguyễn Văn Đông cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm; chủ động nghiên cứu, đổi mới tư duy, tham gia ý kiến khách quan, vì lợi ích chung của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Văn Đông - Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách, trong đó có công tác pháp chế, công tác kế hoạch và phát triển sản phẩm mới, ông Nguyễn Văn Đông cho biết sẽ bám sát thực tiễn sản xuất, yêu cầu của thị trường, phối hợp cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn nâng cao chất lượng công tác quản trị, kế hoạch và thúc đẩy phát triển các sản phẩm mới có giá trị gia tăng, khả năng thương mại hóa.

Ông cũng cho biết sẽ phối hợp với các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các ban chuyên môn và các đơn vị thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.