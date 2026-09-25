Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc và Mỹ cần tăng cường đối thoại

Trong chuyến thăm chính thức tới Mỹ ngày 24/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đối thoại và hợp tác giữa 2 siêu cường hàng đầu thế giới.

Ngay khi bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng, phát biểu bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Tập đã nêu ra các điều kiện để đạt được sự hiểu biết chung. Theo ông, điều này có thể giúp hai cường quốc đang cạnh tranh tránh được xung đột quân sự trong tương lai và cùng bước vào con đường mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Thay vì đối đầu, mục tiêu cần hướng tới là tạo điều kiện để việc hiện thực hóa sự phục hưng vĩ đại của đất nước Trung Quốc và việc "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" có thể song hành cùng nhau, ông Tập nói, nhắc lại khẩu hiệu chính trị của ông Trump.

"Chúng ta cần tăng cường đối thoại. Trung Quốc và Mỹ có những đặc điểm quốc gia khác biệt, nhưng thông qua các cuộc đối thoại thẳng thắn, sâu sắc và liên tục, hai nước có thể hiểu nhau hơn, tìm kiếm điểm chung trong khi gác lại những bất đồng, và xây dựng lòng tin lẫn nhau", ông Tập phát biểu trước sự chứng kiến của ông Trump.

"Chúng ta nên cùng tồn tại trong hòa bình. Trung Quốc và Mỹ, với tư cách là 2 nước lớn, đều sẽ hưởng lợi từ hợp tác và cùng chịu thiệt hại nếu đối đầu", ông Tập nói, đặc biệt đề cập đến việc quân đội 2 nước cần duy trì đối thoại thường xuyên, đồng thời hoàn thiện các cơ chế liên lạc và ngăn ngừa khủng hoảng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ngày 24/9/2026. Ảnh: TIME

Các đề xuất nhằm giảm bớt căng thẳng của ông Tập – bao gồm cả sáng kiến mời 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc tham gia chương trình trao đổi sinh viên – được đưa ra trong bối cảnh 2 cường quốc đang cạnh tranh gay gắt về trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại, với việc cả hai bên đều áp đặt thuế quan lên hàng hóa của nhau.

Trước khi hội đàm, Tổng thống Trump đã đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viện với nghi thức long trọng, bao gồm lễ đón tại Căn cứ Không quân Andrews tối hôm trước và buổi lễ tại Nhà Trắng.

Ông Trump đánh giá cao mối quan hệ cá nhân với ông Tập và cho biết rằng các "quyết định" sẽ được đưa ra đối với những vấn đề then chốt như "an ninh, công nghệ và siêu trí tuệ" – thuật ngữ mới mà Tổng thống Mỹ ưa dùng để chỉ AI và cũng là lĩnh vực cạnh tranh gay gắt giữa hai nước.

"Những quyết định mà chúng ta đưa ra trong các lĩnh vực này ngày hôm nay có thể thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới", ông Trump phát biểu.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tiến hành hội đàm song phương sau lễ đón tiếp tại Nhà Trắng, trước khi tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước vào tối cùng ngày với sự góp mặt của các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ Mỹ.

Theo một quan chức cấp cao của chính phủ, những nhân vật dự kiến sẽ tham dự bao gồm CEO Tesla Elon Musk, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, CEO Google và Alphabet Sundar Pichai, cùng CEO Apple Tim Cook.

Một tín hiệu tích cực khác là việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo gia hạn thỏa thuận tạm dừng căng thẳng thương mại thêm 2 tháng, từ ngày 10/11 năm nay đến 10/1 năm sau. Điều này tạo thêm thời gian để hai bên tiếp tục đàm phán về các vấn đề kinh tế.

Bất chấp bầu không khí hòa hảo giữa hai nhà lãnh đạo, các nhà phân tích vẫn thận trọng về khả năng đạt được thỏa thuận ổn định lâu dài giữa hai siêu cường, đặc biệt khi cạnh tranh về chip bán dẫn, kiểm soát xuất khẩu và thâm hụt thương mại vẫn còn lớn.

Tuy nhiên, thông điệp chính từ 2 nhà lãnh đạo là rõ ràng: Trung Quốc và Mỹ cần tăng cường đối thoại để quản lý khác biệt, thúc đẩy hợp tác và tránh xung đột. Chuyến thăm và các phát biểu tại Nhà Trắng cho thấy cả hai bên đều nhận thức được tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ ổn định giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Minh Đức (Theo Yahoo!News, The Guardian)