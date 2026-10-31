Loại quả tốt trên thế giới, Việt Nam trồng bạt ngàn thành đặc sản nổi tiếng từ 8.000 đ/kg, tốt cho sức khỏe

Dưa hấu là loại trái cây quen thuộc với người Việt, nổi bật bởi lớp vỏ xanh, phần ruột đỏ mọng hoặc vàng tươi, vị ngọt thanh và hàm lượng nước dồi dào. Không chỉ được yêu thích nhờ khả năng giải nhiệt, dưa hấu còn có thể dùng để ép nước, làm sinh tố, trộn salad hoặc chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Loại quả này được trồng phổ biến ở nhiều địa phương, có mặt trên thị trường quanh năm, đặc biệt được tiêu thụ nhiều vào những ngày nắng nóng.

Điểm dễ nhận biết của dưa hấu là lớp vỏ khá cứng, màu xanh nhạt hoặc xanh đậm, có thể xuất hiện các đường vân sọc đặc trưng. Khi bổ ra, phần ruột thường có màu đỏ tươi, đỏ sẫm hoặc vàng, bên trong chứa nhiều nước và hạt màu đen, nâu hoặc trắng tùy giống. Một số giống dưa hấu không hạt cũng được trồng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Dưa hấu ngon thường có phần thịt giòn, mọng nước, vị ngọt dịu hoặc ngọt đậm, hương thơm nhẹ và cảm giác thanh mát khi thưởng thức. Những quả chín vừa thường giữ được độ giòn, không bị bở hay nhũn. Khi chọn mua, người tiêu dùng có thể ưu tiên quả có hình dáng cân đối, vỏ tương đối bóng, cuống héo tự nhiên và không có dấu hiệu dập nát.

Tại Việt Nam, dưa hấu được trồng ở nhiều tỉnh, thành. Ở miền Bắc, dưa thường được trồng trong vụ xuân hè và hè thu; tại miền Nam, nhờ thời tiết ấm áp, nhiều vùng có thể bố trí sản xuất linh hoạt hơn. Nhu cầu tiêu thụ thường tăng vào mùa nóng, dịp lễ, Tết và những thời điểm nắng nóng kéo dài.

Giá tại chợ dân sinh, siêu thị hoặc cửa hàng trái cây thường dao động theo giống, kích thước, chất lượng, mùa vụ và khu vực phân phối. Trong điều kiện nguồn cung dồi dào, dưa phổ thông có thể có giá khoảng 8.000-25.000 đồng/kg; những giống đặc sản, dưa không hạt hoặc sản phẩm chất lượng cao có thể đắt hơn.

Không chỉ hấp dẫn về hương vị, dưa hấu còn cung cấp nước, vitamin C và các hợp chất thực vật như lycopene, một chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đặc trưng của nhiều giống dưa. Loại quả này nằm trong danh sách những trái cây tốt cho sức khỏe được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn thường xuyên.

Lợi ích của quả dưa hấu với sức khỏe

Bổ sung nước, hỗ trợ cân bằng điện giải

Với hơn 90% thành phần là nước, dưa hấu giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể, đặc biệt trong những ngày nắng nóng hoặc sau khi vận động. Loại quả này còn chứa kali và một lượng nhỏ magie, góp phần duy trì hoạt động bình thường của cơ bắp và cân bằng điện giải. Tuy nhiên, khi mất nhiều mồ hôi do vận động cường độ cao, ăn dưa hấu không thể thay thế hoàn toàn các dung dịch bù điện giải chuyên dụng.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Dưa hấu chứa một lượng chất xơ nhất định, kết hợp với hàm lượng nước dồi dào, giúp hỗ trợ hoạt động của đường ruột và góp phần hạn chế táo bón. Ăn dưa hấu cùng chế độ dinh dưỡng đa dạng, giàu rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch

Dưa hấu chứa lycopene, một chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đặc trưng của phần ruột quả. Hợp chất này được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Bên cạnh đó, citrulline, một loại axit amin có trong dưa hấu, có thể hỗ trợ quá trình sản sinh oxit nitric, giúp mạch máu thư giãn và cải thiện lưu thông máu. Dù vậy, ăn dưa hấu không thể thay thế các biện pháp kiểm soát huyết áp và cholesterol theo hướng dẫn y tế.

Hỗ trợ phục hồi sau vận động

Citrulline trong dưa hấu được quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ tuần hoàn máu và giảm cảm giác đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện. Tuy nhiên, bằng chứng về hiệu quả phục hồi cơ bắp từ việc ăn dưa hấu vẫn còn hạn chế. Để phục hồi tốt sau vận động, cơ thể cần được bổ sung đủ nước, protein và năng lượng từ chế độ ăn cân đối.

Góp phần duy trì thị lực

Một số giống dưa hấu chứa beta-carotene, tiền chất của vitamin A, dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của võng mạc và khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài ra, vitamin C trong loại quả này góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương do oxy hóa. Tuy nhiên, dưa hấu không phải nguồn vitamin A quá dồi dào và không thể bảo đảm ngăn ngừa các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng.

Hỗ trợ bảo vệ làn da

Vitamin C trong dưa hấu tham gia quá trình tổng hợp collagen, loại protein quan trọng giúp duy trì độ săn chắc và đàn hồi của da. Lycopene cùng các hợp chất chống oxy hóa khác cũng góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Kết hợp ăn trái cây, uống đủ nước, ngủ đủ giấc và chống nắng đúng cách sẽ giúp chăm sóc làn da hiệu quả hơn.

Hỗ trợ hoạt động của thận

Hàm lượng nước cao trong dưa hấu góp phần bổ sung chất lỏng, hỗ trợ cơ thể duy trì quá trình bài tiết nước tiểu. Tuy nhiên, không nên xem loại quả này là thực phẩm có khả năng thải độc hay tăng cường chức năng thận một cách đặc hiệu. Người mắc bệnh thận, đặc biệt những người phải hạn chế nước hoặc kali, nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng dưa hấu phù hợp với tình trạng sức khỏe.