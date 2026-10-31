Gia tăng bệnh đường hô hấp ở trẻ em khi thời tiết chuyển mùa

Những ngày gần đây, tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai, nhiều giường bệnh kín chỗ. Cha mẹ thay nhau chăm sóc, dỗ dành con; các y, bác sĩ liên tục thăm khám, thực hiện y lệnh và theo dõi diễn biến sức khỏe của từng bệnh nhi.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi.

Có con nhỏ đang điều trị tại bệnh viện, chị Hoàng Thị Liên, ở xã Bản Lầu, không khỏi lo lắng khi con lớn chưa khỏi bệnh đã lây sang em. Chị cho biết, sau khi đi học, con lớn mắc cúm A; sau đó, con nhỏ cũng sốt cao, ho và phải nhập viện. Nhờ được bác sĩ thăm khám, điều trị kịp thời, sức khỏe của bé đã dần ổn định, không còn sốt, tình trạng ho giảm.

Với gia đình chị Hoàng Thị Ngọc Ánh, ở phường Lào Cai, việc chăm con tại bệnh viện càng thêm vất vả khi cả hai con đều mắc bệnh do các loại virus khác nhau. Một bé mắc Adenovirus, bé còn lại nhiễm RSV. Cả hai sốt cao, ho kéo dài, nhiều đờm nên vợ chồng chị phải thay nhau túc trực chăm sóc.

“Hai con đều còn nhỏ, một cháu 1 tuổi, một cháu 5 tuổi, lại sốt cao nên vợ chồng tôi phải gác lại công việc để cùng chăm sóc. Chúng tôi tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, điều dưỡng, mong các con sớm khỏe để được xuất viện về nhà”, chị Ánh chia sẻ.

Nhiều bệnh nhi sốt cao phải nhập viện điều trị.

Theo các bác sĩ, thời điểm giao mùa, sự thay đổi của thời tiết cùng môi trường sinh hoạt, học tập tập trung có thể tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp lây lan. Trẻ nhỏ có thể mắc các bệnh như viêm mũi họng, viêm phế quản, cúm, nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV), Adenovirus. Một số trường hợp bệnh diễn biến nặng, gây viêm phổi và cần điều trị tại bệnh viện.

Bác sĩ Hoàng Tùng - Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai, cho biết thời điểm này bắt đầu bước vào mùa cúm A. Trẻ mắc cúm có thể sốt cao, ho, hắt hơi, sổ mũi, viêm họng; một số trường hợp có thể xuất hiện viêm phế quản. Khi trẻ nhập viện, bác sĩ sẽ thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết để xác định nguyên nhân và đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Trước tình hình bệnh đường hô hấp gia tăng, đội ngũ y, bác sĩ tại Khoa Truyền nhiễm nỗ lực chăm sóc, điều trị cho từng bệnh nhi. Bên cạnh thực hiện y lệnh chuyên môn, bác sĩ, điều dưỡng còn hướng dẫn cha mẹ cách chăm sóc, theo dõi sức khỏe của trẻ để phối hợp trong quá trình điều trị.

Tiêm vắc-xin góp phần phòng bệnh cho trẻ.

Bác sĩ Hoàng Tùng khuyến cáo các gia đình cần chú trọng vệ sinh cá nhân và môi trường sống, giữ không gian sinh hoạt thông thoáng, sạch sẽ; hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc có nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây. Bên cạnh đó, cần bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý và thực hiện tiêm chủng đầy đủ, trong đó có vắc-xin phòng cúm theo khuyến cáo.

Hướng dẫn trẻ thực hành các bước rửa tay đúng cách để phòng bệnh.

Cha mẹ không nên chủ quan. Khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và hướng dẫn điều trị; không tự ý sử dụng thuốc, nhất là kháng sinh, khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Chủ động phòng bệnh, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và tuân thủ hướng dẫn điều trị của nhân viên y tế là những việc cần thiết để hạn chế nguy cơ bệnh diễn biến nặng, bảo vệ sức khỏe trẻ em trong thời điểm giao mùa.