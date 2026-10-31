Nữ tử tù Christa Pike lần đầu lên tiếng sau vụ hành quyết bất thành

Nữ tử tù Christa Pike không chết sau hai lần tiêm thuốc. Ảnh: Sở Cải huấn Tennessee

Theo The Guardian, trong tuyên bố được công bố đúng một tháng sau sự việc, Pike bày tỏ sự bất bình trước những thiếu sót trong quá trình thi hành án, cho rằng sự “thiếu năng lực” đã dẫn đến tình cảnh hiện nay của bà.

Thông qua đội ngũ pháp lý ngày 30/10, Pike cho biết kể từ khi bị tiêm một liều lượng lớn thuốc an thần pentobarbital vào cánh tay, bà liên tục phải chịu đau đớn. “Cơ thể tôi đau nhức. Cánh tay, bàn tay, cổ họng tôi đều đau. Tôi vẫn gặp khó khăn khi nói chuyện. Và nỗi đau không chỉ dừng lại ở thể xác; tâm trí và tâm hồn tôi cũng đang đau đớn tột cùng”, bà chia sẻ.

Dù không trực tiếp nêu tên các quan chức bang, Pike bày tỏ sự không hài lòng về quá trình thi hành án: “Tôi vô cùng tổn thương trước sự thiếu năng lực đã đẩy biết bao con người vào tình cảnh tồi tệ này”.

Ngày 30/9, Pike được đưa vào phòng thi hành án tại bang Tennessee để thực hiện án tử hình vì tội sát hại bạn học Colleen Slemmer năm 1995, khi bà 18 tuổi. Các thành viên trong đội thi hành án đã mất gần một giờ để thiết lập đường truyền tĩnh mạch nhằm đưa thuốc an thần vào cơ thể Pike, nhưng không thành công. Cuối cùng, việc thi hành án phải dừng lại và Pike vẫn sống sót.

Sau khi luật sư của Pike, người có mặt tại hiện trường, công bố bản tường thuật chi tiết về sự việc, một số chuyên gia y tế trả lời tờ Guardian cho biết họ bày tỏ quan ngại trước những thiếu sót trong quá trình thi hành án.

Hiện Pike đang được điều trị tại khu y tế thuộc Trung tâm phục hồi chức năng Debra Johnson ở Nashville, sau 10 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện. Theo Pike, bà gần như bị biệt giam, “tách biệt khỏi những người khác và các mối liên hệ giữa con người với con người”.

Bà cho rằng tình trạng cô lập cũng gây thêm tổn thương, nhất là khi đã trải qua 28 năm đầu tiên trong thời gian chờ thi hành án tử hình trong cảnh biệt giam.

Vụ hành quyết bất thành ngày 30/9 đã thu hút sự chú ý tại bang Tennessee và trên khắp nước Mỹ. Thống đốc bang thuộc đảng Cộng hòa, ông Bill Lee, đã quyết định tạm dừng các vụ hành quyết tiếp theo cho đến khi có kết quả đánh giá độc lập từ bên ngoài.

Hiện chưa rõ chính quyền bang Tennessee sẽ xử lý trường hợp của Pike như thế nào. Đầu tuần này, ông Lee cho biết vẫn giữ quan điểm rằng bản án tử hình đối với Pike sẽ không thay đổi, trừ khi có phán quyết khác từ tòa án.

Trong tuyên bố được đọc cho luật sư ghi lại, Pike cho biết bà đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết vào đêm xảy ra sự việc. “Tôi đã thanh thản chấp nhận mọi chuyện”, bà nói.

Trong quá trình hồi phục, Pike cho biết bà tìm thấy sức mạnh từ “tình yêu thương và sự ủng hộ phi thường mà tôi nhận được từ mọi người trên khắp thế giới”. Bà chia sẻ rằng việc biết có nhiều người quan tâm và nhìn nhận mình như một con người có cuộc đời đáng giá khiến bà xúc động và biết ơn.