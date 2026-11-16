Sức mạnh từ lòng dân

Nhân dân bản Háng Trợ, xã Pu Nhi đồng lòng tham gia tu sửa tuyến đường lên nương.

Theo phát động của Ban Công tác Mặt trận và Ban lãnh đạo bản, gần 200 người dân bản Háng Trợ, xã Pu Nhi đã đồng lòng tham gia chỉnh trang khu dân cư, chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngay từ sáng sớm, không khí lao động diễn ra khẩn trương, phấn khởi. Bà con chia thành 3 tổ tập trung tu sửa, phát quang các tuyến giao thông nội bản; đồng thời tổ chức trang trí, chuẩn bị phông bạt tại nhà văn hóa. Mỗi người một việc, ai cũng tích cực, trách nhiệm, góp sức làm đẹp diện mạo của bản.

Bản Háng Trợ hiện có 182 hộ với 985 nhân khẩu, 100% dân tộc Mông. Ông Lầu A Di, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản cho biết: Sự đồng thuận của người dân trước hết được xây dựng từ niềm tin đối với đội ngũ cán bộ và người có uy tín trong cộng đồng. Bản hiện có 29 đảng viên. Ban Công tác Mặt trận có 8 thành viên là trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và những người có uy tín. “Khi những người đứng đầu gương mẫu, tích cực vận động và trực tiếp cùng làm, bà con tự giác tham gia, không tính toán thiệt hơn, nên công việc chung của bản được triển khai thuận lợi. Bản hiện có 27,5% hộ có kinh tế khá, giàu; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn 51,6%; có 89,6% gia đình văn hóa; trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Người dân trong bản đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động chung trong cộng đồng”, ông Di chia sẻ.

Tại phường Điện Biên Phủ, tinh thần đồng thuận trong nhân dân được thể hiện rõ qua việc triển khai giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Mường Thanh A. Để thực hiện thành công dự án, gần một tháng qua, ban lãnh đạo và ban công tác mặt trận các tổ dân phố đã kiên trì đến từng hộ thuộc diện bị ảnh hưởng để giải thích chủ trương; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của người dân đến chính quyền địa phương. Nhờ giải quyết “thấu tình, đạt lý”, 100% hộ dân đã đồng thuận với chủ trương chung. Trong tổng số 141 hộ bị ảnh hưởng, đã có 28 hộ bàn giao mặt bằng; đáng chú ý, 11 hộ tự nguyện bàn giao sớm, dù chưa nhận tiền đền bù.

Ông Hoàng Khắc Định, Tổ trưởng Tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường Điện Biên Phủ chia sẻ: Được sự chỉ đạo của phường, Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận đã tích cực đến từng hộ gia đình để nắm bắt tình hình, tháo gỡ nhiều vướng mắc. Riêng gia đình tôi gương mẫu tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng trước, bà con trong tổ dân phố tích cực phối hợp, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Biên Phủ, MTTQ phường luôn chú trọng phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác. Việc thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay khi phát sinh, là yếu tố quan trọng để tạo đồng thuận trong triển khai nhiệm vụ của địa phương.

Từ những việc làm cụ thể ở mỗi cộng đồng dân cư cho thấy, sự đồng thuận không tự nhiên hình thành mà được vun đắp từ trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ cơ sở và quá trình gần dân, lắng nghe, chia sẻ với người dân. Tinh thần ấy càng được lan tỏa trong tháng 11, khi các khu dân cư trên địa bàn tỉnh cùng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội là dịp ôn lại truyền thống 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi người dân gặp gỡ, giao lưu và cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong lao động, sản xuất, tích cực tham gia xây dựng đời sống mới. Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp các thôn, bản, tổ dân phố, việc củng cố tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng càng có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì sự ổn định, tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ phát triển ở địa phương.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, mỗi khu dân cư vững mạnh, là một viên gạch xây dựng xã hội văn minh; mỗi ban công tác mặt trận trách nhiệm, tận tụy là hạt nhân vun đắp tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng. Khi mỗi người dân cùng chung sức và chia sẻ trách nhiệm, sức mạnh cộng đồng sẽ được phát huy.