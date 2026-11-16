Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn hóa, nghĩa tình

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phiếm Ái.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân thôn Phiếm Ái tiếp tục củng cố, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng gắn bó, nghĩa tình. Đặc biệt, trong bối cảnh địa bàn thôn được sắp xếp, mở rộng, cần chú trọng tăng cường sự gắn kết giữa người dân ở các khu vực, không phân biệt địa bàn cũ hay mới, cùng chung sức xây dựng một cộng đồng Phiếm Ái đoàn kết, đồng thuận và phát triển. "Chi bộ, cán bộ thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể phải thật sự gần dân, lắng nghe ý kiến của bà con, tạo điều kiện để mọi người đều được tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát những công việc chung. Mỗi gia đình, mỗi người dân cần tiếp tục phát huy tinh thần tự quản, cùng giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy; quan tâm quản lý, giáo dục con em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh", Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang trao 100 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo Lê Thị Kim.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đại Lộc tiếp tục nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là các hộ còn nhiều khó khăn, người cao tuổi neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những trường hợp cần được trợ giúp. Công tác hỗ trợ cần bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu, kịp thời và thiết thực; đồng thời chú trọng kết nối việc làm, hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế phù hợp để các gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài. Bên cạnh đó, địa phương cần rà soát cụ thể những kiến nghị của người dân liên quan đến hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường và việc thực hiện các chế độ, chính sách. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu, chăm lo an sinh xã hội, tạo điều kiện phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang trao 100 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo Lê Thị Kim trú thôn Phiếm Ái; trao quà của lãnh đạo thành phố cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn Phiếm Ái.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (bên trái) tặng hoa và quà cho Tổ dân phố Tân Thạnh.

Tham dự và phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết ở tổ dân phố Tân Thạnh, phường Bàn Thạch, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân tổ dân phố Tân Thạnh đạt được, nhất là trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chuyển đổi số và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cán bộ và Nhân dân tiếp tục giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết, phát huy tinh thần sẻ chia, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau; chung tay xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, nghĩa tình. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát và đóng góp ý kiến của Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng dự và tặng quà tại thôn Trung Sơn.

Tham dự ngày hội đại đoàn kết tại thôn Trung Sơn, xã Quế Sơn Trung ngày 14-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng biểu dương, đánh giá cao những kết quả nhân dân trong thôn đạt được. Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái, sự tích cực tham gia các phong trào thi đua, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh ở khu dân cư đã góp phần tạo chuyển biến tích cực tại cơ sở. Lãnh đạo thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền và Mặt trận xã tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, phát huy dân chủ, tinh thần tự quản trong cộng đồng; cụ thể hóa việc xây dựng mô hình "Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đại biểu tặng hoa và quà cho thôn Phước Công.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng trải nghiệm đánh cồng chiêng của đồng bào Gié Triêng.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng dự ngày hội đại đoàn kết tại thôn Phước Công, xã Phước Chánh. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, tăng cường sự gắn bó giữa các khu dân cư sau sáp nhập; lắng nghe, kịp thời phản ánh và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; quyết liệt thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tập trung đổi mới nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với phát triển kinh tế, địa phương cần chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nhạc cụ, làn điệu dân ca, trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số; gắn bảo tồn văn hóa với xây dựng đời sống văn minh, giữ gìn môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh tặng quà cho các hộ khó khăn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh trải nghiệm gian hàng tại Tổ dân phố Tân An.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh tham dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Tổ dân phố Tân An, phường Điện Bàn. Tại đây, đồng chí đánh giá cao những kết quả cán bộ và nhân dân Tổ dân phố Tân An đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lãnh đạo thành phố đề nghị cán bộ và nhân dân Tân An tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư văn minh, hạnh phúc; duy trì và nhân rộng mô hình "Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc".

Phát biểu chung vui tại ngày hội đại đoàn kết tổ dân phố Hưởng Phước, phường Liên Chiểu sáng 15-11, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh biểu dương tinh thần đoàn kết và những kết quả mà cán bộ, nhân dân địa phương đạt được thời gian qua. Đồmg thời đề nghị tổ dân phố Hưởng Phước tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; gắn việc xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, hạnh phúc; quan tâm chăm lo đời sống người dân và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh kỳ vọng và mong muốn tổ dân phố Hưởng Phước sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, trở thành "Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc", góp phần xây dựng phường Liên Chiểu và thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Dịp này, lãnh đạo thành phố và phường Liên Chiểu trao tặng 30 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.