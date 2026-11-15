Đoàn kết xây dựng phường Tô Hiệu hiện đại, văn minh, giàu bản sắc

Các đại biểu và nhân dân tổ 10, phường Tô Hiệu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Dự ngày hội có ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; ông Vi Đức Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Dương Tú Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phường Tô Hiệu và đông đảo nhân dân tổ 10.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập tổ 7, tổ 8 và một phần tổ 4 của phường Tô Hiệu trước đây, tổ 10 hiện có 399 hộ với 1.543 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống.

Trên địa bàn có sự đa dạng về phong tục, tập quán và nếp sống, song người dân luôn phát huy tinh thần gắn bó, đồng thuận, cùng chung tay xây dựng khu dân cư.

Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng việc duy trì 6 nhóm liên gia tự quản và các mô hình “Ngôi nhà trí tuệ - Thư viện nhân ái”, Tổ học tập cộng đồng, Tổ phòng, chống ma túy. Không chỉ góp phần giữ gìn an ninh trật tự, các mô hình còn tạo không gian học tập, kết nối và chia sẻ giữa các hộ dân.

Các tiết mục văn nghệ góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng trong ngày hội

Cùng với đó, các mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Đường sạch, nhà đẹp” do Ban Công tác Mặt trận và Chi hội Phụ nữ triển khai từng bước hình thành ý thức giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp trong mỗi gia đình.

Sự đồng lòng còn được thể hiện qua quá trình chỉnh trang hạ tầng khu dân cư. Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người dân đã chung sức bê tông hóa, thảm bê tông nhựa các tuyến đường; lắp đặt camera an ninh, bổ sung điểm chữa cháy công cộng và hệ thống wifi tại nhà văn hóa.

Những đóng góp thiết thực ấy góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư, nâng cao chất lượng đời sống và tạo điều kiện để các hoạt động cộng đồng được duy trì thường xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại Ngày hội

Cùng với hạ tầng ngày càng khang trang, hoạt động dịch vụ, thương mại phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Năm 2026, tổ không còn hộ nghèo và cận nghèo, 100% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Phong trào “Bình dân học vụ số” cũng được triển khai rộng rãi, với trên 80% người dân được thực hành các kỹ năng số cơ bản. Đây là những kết quả cho thấy tinh thần đoàn kết đã trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần xây dựng cộng đồng ổn định và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm trao quà cho đại diện người dân tổ 10

Gìn giữ bản sắc, vun đắp sức mạnh cộng đồng

Tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh, việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa thiết thực trong củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa và thuần phong mỹ tục tốt đẹp, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân của MTTQ Việt Nam.

Ghi nhận những kết quả phường Tô Hiệu và tổ 10 đạt được, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức tự quản, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ, bài trừ hủ tục và giữ gìn an ninh trật tự.

Trong đó, cần chú trọng gìn giữ, trao truyền tiếng nói, chữ viết, trang phục, điệu múa, lễ hội và nếp sống nghĩa tình của các dân tộc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, thực hiện các nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm và các đại biểu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân tổ 10, phường Tô Hiệu

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Công tác Mặt trận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở; cấp ủy, chi bộ phát huy vai trò hạt nhân chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chính quyền phường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để tổ 10 phát triển toàn diện, góp phần xây dựng phường Tô Hiệu hiện đại, văn minh, giàu đẹp.