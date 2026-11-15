Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Ngày hội Đại đoàn kết phường Cẩm Phả (Quảng Ninh)

Chung vui với nhân dân khu phố 17, 18 và 19 trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định biểu dương, ghi nhận sự đoàn kết, gắn bó cùng những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, nhân dân các khu phố trong việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Ngày hội

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Những kết quả đó cho thấy khi cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân cùng chung ý chí, cùng hành động, thì những việc khó cũng có thể trở thành hiện thực.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với mỗi địa phương, mỗi cộng đồng dân cư trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh nói chung, phường Cẩm Phả nói riêng, trong đó có liên khu phố 17, 18 và 19, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm văn hóa; phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín và những cá nhân tiêu biểu; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa người dân với cấp ủy, chính quyền. Mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm cụ thể, cùng xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà cho các khu phố

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần quan tâm đưa các giá trị văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống, biến tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi gia đình, dòng họ và khu dân cư; tiếp tục xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, hạnh phúc; phát huy truyền thống văn hóa, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, sau Ngày hội hôm nay, tinh thần đại đoàn kết và những giá trị văn hóa tốt đẹp sẽ tiếp tục được lan tỏa, gìn giữ và bồi đắp trong từng gia đình, mỗi người dân và những việc làm cụ thể. Liên khu phố 17, 18 và 19 sẽ tiếp tục là những khu dân cư tiêu biểu, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa phường Cẩm Phả trở thành một trung tâm kinh tế - văn hóa năng động của thành phố Quảng Ninh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà cho phường Cẩm Phả

Nhiều mô hình thiết thực được triển khai và duy trì hiệu quả, tiêu biểu như mô hình “Xây dựng khu phố xanh, sạch, đẹp - an toàn - văn minh - trách nhiệm”, mô hình “Camera giám sát an ninh”; phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”…

Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được quan tâm. Các khu phố duy trì hiệu quả nhiều câu lạc bộ dân vũ, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi với gần 1.200 thành viên tham gia; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, gắn kết trong cộng đồng. Tỉ lệ gia đình văn hóa tại các khu phố đạt trên 97%. Cả ba khu phố đều giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà cho bà con khu phố

Cùng với chăm lo đời sống tinh thần và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các khu phố chú trọng vận động nhân dân phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Đến nay, có 141 hộ gia đình tại 3 khu phố được tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 13 tỉ đồng.

Các hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng được duy trì; phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân. 100% khu dân cư, tổ dân phố và các chi hội đoàn thể đều duy trì nhóm Zalo, phục vụ trao đổi thông tin, kết nối và kịp thời triển khai các công việc chung.

Các đại biểu tham dự Ngày hội

Những kết quả đạt được tại ba khu phố tiếp tục khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng cộng đồng dân cư ổn định, văn minh, nghĩa tình; đồng thời tạo nền tảng để nhân dân chung sức xây dựng phường Cẩm Phả ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội ủng hộ Quỹ khuyến học phường Cẩm Phả 50 triệu đồng; trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công và gia đình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường tặng quà cho các khu phố

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quản Minh Cường tặng quà động viên phường Cẩm Phả và nhân dân các khu phố.