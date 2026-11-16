Xây dựng thế trận lòng dân từ vùng kinh tế - quốc phòng

Cán bộ, đoàn viên Đoàn KTQP 720 sửa chữa đường giao thông

Giữ vững khối đại đoàn kết

Địa bàn Đoàn KTQP 720 đứng chân thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, dân cư phân bố không tập trung. Dân cư chủ yếu là đồng bào Mông, có phong tục, tập quán và đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đa dạng. Trong khi đó, khả năng tiếp cận thông tin, hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Thực tế này đòi hỏi công tác tuyên truyền, vận động phải linh hoạt, gần gũi, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và đối tượng.

Bám sát tình hình cơ sở, Đoàn KTQP 720 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Cùng với tổ chức phổ biến tại nhà văn hóa, cán bộ đơn vị còn lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các cuộc họp thôn, bản; trực tiếp đến từng hộ gia đình trao đổi, giải thích những vấn đề người dân quan tâm. Phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà” được vận dụng linh hoạt, kết hợp với hệ thống loa truyền thanh cơ sở, pa-nô, áp-phích, tờ rơi và các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, góp phần đưa thông tin đến người dân ở những khu dân cư phân tán.

Cán bộ quân y Đoàn KTQP 720 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân

Nội dung tuyên truyền được Đoàn KTQP 720 thường xuyên cập nhật, bổ sung, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn trên địa bàn. Trọng tâm là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân; kịp thời thông tin, giải thích những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống đồng bào, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quá trình triển khai, đơn vị chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, bon và người có uy tín, lựa chọn cách truyền đạt phù hợp với từng nhóm đối tượng, phong tục, tập quán địa phương, góp phần đưa thông tin chính thống đến với người dân kịp thời, hiệu quả.

Đại tá Đoàn Mạnh Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn KTQP 720 cho biết: “Đặc điểm địa bàn đòi hỏi công tác tuyên truyền phải linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng và gắn với những vấn đề người dân quan tâm. Đơn vị đã chú trọng đổi mới cách truyền đạt, tăng cường trao đổi, giải đáp trực tiếp những vướng mắc của người dân, giúp bà con hiểu đúng chủ trương, chính sách, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và cảnh giác trước những thông tin sai lệch”.

Cán bộ, đoàn viên Đoàn KTQP 720 hỗ trợ dạy học cho các em học sinh thuộc dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường”

Hiệu quả công tác tuyên truyền được thể hiện qua những chuyển biến trong nhận thức của người dân từ các cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp tại cơ sở. Ông Sùng Seo Phình ở bản Giang Châu, xã Quảng Tân chia sẻ: “Được cán bộ đến tận nhà tuyên truyền, giải thích, chúng tôi hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật và trách nhiệm của mình. Tôi sẽ vận động con cháu chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, không nghe theo những lời dụ dỗ để cùng nhau xây dựng cuộc sống ổn định hơn”.

Từ những buổi tuyên truyền, cuộc gặp gỡ ở thôn, bon đến các cuộc trao đổi trực tiếp tại từng gia đình, Đoàn KTQP 720 đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động theo đề án “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới” của Bộ Quốc phòng (Đề án 57). Qua đó, giúp đồng bào củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Đoàn KT-QP 720 tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân

Nâng cao đời sống Nhân dân

Cùng với tuyên truyền, vận động, Đoàn KTQP 720 xác định phát triển sản xuất, tạo việc làm và ổn định sinh kế là những giải pháp quan trọng giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Sau hơn 25 năm xây dựng và phát triển, đơn vị đã gây dựng gần 1.000 ha vườn cây cao su, cà phê, hồ tiêu và các loại cây trồng khác; tạo việc làm cho hơn 1.400 lao động, đồng thời tạo điều kiện để hơn 600 hộ đồng bào có việc làm, thu nhập ổn định. Những kết quả này góp phần hình thành sinh kế lâu dài, tạo điều kiện để người dân từng bước cải thiện đời sống, gắn bó lâu dài với vùng dự án.

Hiện nay, vùng dự án có 137 hộ nhận khoán với diện tích hơn 200 ha cao su. Trong quá trình sản xuất, các hộ được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, khai thác vườn cây, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật phù hợp nhằm nâng cao năng suất. Theo số liệu đơn vị ghi nhận, trong khoảng 9 tháng khai thác mủ cao su, thu nhập của nhiều hộ đạt từ 15 - 17 triệu đồng mỗi tháng. Nguồn thu này đã trở thành nguồn sinh kế quan trọng đối với nhiều gia đình.

Cán bộ Đoàn KTQP 720 phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến bà con

Trưởng bản Giang Châu, xã Quảng Tân, ông Ly Văn Chứ chia sẻ: “Từ khi chúng tôi di cư vào đây, được bộ đội giao đất, giao vườn, hỗ trợ con giống, cây giống rồi tập huấn cách chăm sóc cây trồng, đến nay cuộc sống của bà con từng bước được cải thiện, con cái được đi học đầy đủ”.

Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, Đoàn KTQP 720 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo những nhu cầu thiết yếu của Nhân dân thông qua các hoạt động an sinh xã hội. Từ sửa chữa đường giao thông, khám bệnh, cấp thuốc đến hỗ trợ nhà Đại đoàn kết và giúp đỡ các gia đình khó khăn, mỗi hoạt động đều hướng đến cải thiện điều kiện sống, tháo gỡ những khó khăn thiết thực ở cơ sở. Qua đó, công tác dân vận gắn chặt hơn với đời sống hằng ngày, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Cán bộ Đoàn KT-QP 720 hướng dẫn người dân thu hoạch mủ cao su

Trong quá trình đó, lực lượng trí thức trẻ tình nguyện phát huy kiến thức chuyên môn và tinh thần trách nhiệm trong hỗ trợ giáo dục tại vùng dự án. Bên cạnh tổ chức các hoạt động làm quen với tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng cho trẻ tại Trường Mầm non Hoa Sim, các thành viên còn tham gia hỗ trợ, dạy học cho học sinh thuộc dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường”. Những việc làm này góp phần củng cố kiến thức, khích lệ tinh thần học tập, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Không chỉ tham gia hoạt động giáo dục, trí thức trẻ tình nguyện còn vận động, hỗ trợ tổ chức Gian hàng 0 đồng, trao quần áo và đồ dùng thiết yếu cho người có hoàn cảnh khó khăn; tham gia phòng, chống dịch sốt xuất huyết, vệ sinh môi trường và các hoạt động cộng đồng. Quá trình trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giúp các thành viên gần gũi hơn với Nhân dân, hiểu thêm phong tục, tập quán và nhu cầu của từng địa bàn để lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp.

Tổ trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 720 tổ chức lớp học tiếng Anh cho các em học sinh tại Trường Mầm non Hoa Sim

Từ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập đến chăm lo giáo dục và an sinh xã hội, Đoàn KTQP 720 từng bước cụ thể hóa nhiệm vụ kinh tế gắn với quốc phòng bằng những việc làm thiết thực, hướng đến lợi ích của Nhân dân. Cùng với tuyên truyền, vận động, việc giải quyết những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa bộ đội với đồng bào. Đây cũng là nền tảng để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng địa bàn vùng dự án ổn định, phát triển, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Đề án 57.