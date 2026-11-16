Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng 'Cống hiến cho Đà Nẵng'

Đối tượng xét tặng là cá nhân trong và ngoài nước có thành tích tiêu biểu, được Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và nhân dân ghi nhận.

Giải thưởng được tổ chức xét tặng 2 lần trong mỗi chu kỳ 5 năm và biểu dương, khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3). Trường hợp năm xét tặng liền trước năm kỷ niệm tròn có đuôi 5 năm, 10 năm thì việc xét tặng được chuyển sang năm sau.

Thành tích, đóng góp được xem xét để đề nghị tặng Giải thưởng phải có thời gian tối thiểu 2 năm, tính từ ngày 1/7/2025 trở về sau.

Đối với trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc, tác động nổi bật ở cấp quốc gia hoặc quốc tế, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố xem xét, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố quyết định không áp dụng điều kiện về thời gian đóng góp.

Mỗi đợt xét tặng không quá 10 cá nhân. Trường hợp chưa có cá nhân thực sự tiêu biểu, xuất sắc thì không nhất thiết phải xét tặng đủ số lượng giải tối đa.

Cá nhân được trao Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng” sẽ nhận bằng chứng nhận, biểu trưng kèm tiền thưởng theo quy định tại nghị quyết của HĐND thành phố.

Tiêu chí xét tặng giải thưởng đối với cá nhân trong nước là gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Người được xét tặng phải tận tụy, trung thực, tiêu biểu cho tinh thần cần - kiệm - liêm - chính - chí công - vô tư; có uy tín, ảnh hưởng tích cực trong xã hội, được đồng nghiệp và địa phương nơi cư trú đồng thuận, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

Đồng thời phải có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Đà Nẵng; có sáng kiến, cải tiến, giải pháp, công trình, mô hình, sản phẩm hoặc việc làm cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu trên một trong các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, công tác xã hội, từ thiện - nhân đạo và phát triển cộng đồng.

Những đóng góp này phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận, đánh giá, ghi nhận có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với Đà Nẵng. Trường hợp cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, đóng góp phải nổi bật, có ảnh hưởng lớn mang tầm quốc gia, quốc tế.

Đối với người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài, phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và pháp luật Việt Nam; có đóng góp tích cực, nổi bật, hiệu quả cho sự phát triển của Đà Nẵng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, công tác xã hội, từ thiện - nhân đạo, phát triển cộng đồng, đối ngoại; góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng với các tỉnh, thành phố trong nước và trên thế giới.

Các cá nhân thuộc nhóm này phải được cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố đề xuất, giới thiệu.