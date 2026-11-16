Phát huy vai trò cầu nối chủ động, tích cực trong AIPA

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và các Trưởng đoàn nhân dịp dự AIPA-46. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đồng hành cùng ASEAN trong mọi chặng đường phát triển, Hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN (AIPA) đã có những đóng góp quan trọng, hỗ trợ các chính phủ đưa các thỏa thuận, cam kết hợp tác khu vực vào triển khai, tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi và bảo đảm tiếng nói của người dân được phản ánh trong các quyết sách của ASEAN. Hơn 30 năm qua kể từ khi trở thành thành viên AIPA, Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, sẵn sàng cùng với AIPA kiến tạo một ASEAN giàu mạnh, thịnh vượng.

Tham gia AIPA từ năm 1995, Quốc hội Việt Nam đã tích cực đóng góp vào việc định hình các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN, đồng thời đưa ra ý kiến, sáng kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Những đóng góp đó tiếp tục được phát huy trong bối cảnh ASEAN bước vào giai đoạn triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, với yêu cầu đổi mới phương thức hợp tác, tăng cường liên kết thể chế và lấy người dân làm trung tâm.

Trong giai đoạn phát triển mới, Quốc hội Việt Nam khẳng định coi AIPA là một trụ cột quan trọng của ngoại giao nghị viện, là cơ chế thiết thực để các nghị viện thành viên đồng hành với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Tinh thần này được thể hiện rõ trong cuộc tiếp Tổng Thư ký AIPA Chem Widhya của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhân dịp Tổng Thư ký AIPA tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Đáng chú ý, Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Ban Thư ký AIPA và các nghị viện thành viên trong những lĩnh vực mới, phù hợp với yêu cầu đổi mới hoạt động nghị viện và xu thế phát triển. Trong đó, xây dựng nghị viện số, ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động lập pháp, giám sát và quản trị nghị viện được xác định là những hướng hợp tác có nhiều tiềm năng.

Quốc hội Việt Nam cũng đề xuất tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho nghị sĩ và cán bộ nghị viện thành viên, đặc biệt trong xây dựng pháp luật, giám sát thực hiện các cam kết khu vực, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển bền vững.

Ở cấp độ xã hội, Việt Nam tiếp tục ủng hộ tăng cường sự tham gia của thanh niên vào hoạt động nghị viện và hoạch định chính sách. Việt Nam cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác về khung năng lực số và trí tuệ nhân tạo, gắn với giáo dục kỹ năng, đạo đức AI, bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng, bảo đảm thanh niên được tiếp cận công nghệ mới một cách công bằng, bao trùm và an toàn.

Trong bối cảnh ASEAN đứng trước những thách thức đan xen về địa chính trị, kinh tế, công nghệ và môi trường, AIPA được kỳ vọng tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa các quốc gia, giữa nghị viện với chính phủ và giữa tiến trình hội nhập khu vực với lợi ích thiết thực của người dân.