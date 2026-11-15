Làng Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) năm 2026: Dấu ấn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Fukuoka

Xác lập thành công kỷ lục Làng Việt Nam tại Fukuoka

Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết và bản sắc Việt Nam tại Nhật Bản

Sự kiện đã góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa, khơi dậy nguồn lực kiều bào và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Với thông điệp Kết nối cộng đồng - Lan tỏa văn hóa - Hướng về tương lai, Ngày hội năm nay ghi dấu ấn với chương trình diễu hành biểu dương sức mạnh cộng đồng, mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026”.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương phát biểu chào mừng

Ngày hội tại Fukuoka mang ý nghĩa đặc biệt trong việc lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Sự kiện cũng là hoạt động thiết thực góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy trí tuệ, tâm huyết và nguồn lực của cộng đồng kiều bào trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Đặc biệt, Ngày hội diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Mở đầu Ngày hội là chương trình diễu hành biểu dương sức mạnh cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu, với sự tham gia của các hội đoàn, doanh nghiệp, du học sinh, người lao động, các gia đình Việt - Nhật và thế hệ trẻ người Việt Nam.

Trong sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc, những bước chân cùng hướng về một điểm hội tụ, tạo nên hình ảnh giàu ý nghĩa về một cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, năng động, tự tin hội nhập và luôn hướng về cội nguồn.

Tại Ngày hội, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Duy Anh khẳng định việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nhật Bản không chỉ đưa một hoạt động truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến với đồng bào xa quê hương, mà còn là một phương thức thiết thực để củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

Xác lập kỷ lục mới về quảng bá văn hoá Việt Nam tại Nhật Bản

Sự kiện thu hút số lượng lớn người tham dự

Điểm nhấn đặc biệt của ngày hội năm nay là mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026”, bao gồm 10 không gian văn hóa được xây dựng từ sự chung tay của các hội đoàn, nhóm đồng hương, doanh nghiệp, gia đình và tình nguyện viên người Việt Nam tại Nhật Bản.

Mỗi không gian mang một câu chuyện riêng về đất nước, con người Việt Nam, được thể hiện thông qua những biểu tượng văn hóa, trang phục truyền thống, hình ảnh di sản, sản vật địa phương, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm.

Đặc biệt, tại Ngày hội năm nay, Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu (VietWorld) đã công bố và trao chứng nhận xác lập kỷ lục cho Làng Việt Nam tại Fukuoka với danh hiệu: Mô hình tổ chức đồng thời nhiều không gian giới thiệu, quảng bá và trải nghiệm các giá trị văn hóa, di sản đặc trưng của Việt Nam nhất trong một chương trình cộng đồng tại Nhật Bản.

Kỷ lục lần này tiếp nối hai dấu ấn kỷ lục được xác lập trước đó thông qua các hoạt động cộng đồng tại Fukuoka, với sự tham gia tổ chức, đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka.

Việc xác lập kỷ lục cũng mở ra triển vọng nhân rộng mô hình “Làng Việt Nam” tại các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống trên thế giới, góp phần phát huy vai trò của kiều bào trong công tác thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hóa.